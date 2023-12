Tutto su Anna Paola Concia: chi è, età, carriera politica, vita privata

Chi è Anna Paola Concia? Il suo nome è tornato attuale ed è comparso tra le pagine di tutti i giornali italiani in seguito alla mancata nomina come garante di un importante progetto a cui sta il ministero dell'istruzione e del merito.

Chi è Anna Paola Concia e come mai è saltata la sua nomina come guida del progetto "Educare alle relazioni"

Anna Paola Concia stava per essere nominata alla guida del progetto "Educare alle relazioni", fortemente voluto dal ministero dell'Istruzione e del Merito, che ha l'ambizione di promuovere la formazione affettiva e relazionale dei più giovani.

L'associazione Pro Vita, dopo aver scoperto che tra i nomi in pole position per questa nomina vi era proprio quello della Concia, aveva deciso di avviare una raccolta firme contro l'ex deputata. I firmatari contro Anna Paola Concia sono stati 30mila circa. A remare contro la Concia non è stata solo la già menzionata associazione, ma tante altre personalità politiche legate alla maggioranza che hanno alimentato una grossa polemica circa la sua nomina e quella di altre due persone: Zerman e Alfieri.

Il ministero, quindi, ha deciso di fare dietrofront e ritirare le nomine di Concia, Zerman e Alfieri. I detrattori adesso possono gioire sebbene le tre persone inizialmente scelte come garanti del progetto abbiano preso con filosofia le decisioni del ministero, ma dall'opposizione ci sono state molte critiche relative alla scelta di Valditara.

La carriera politica e la vita privata di Anna Paola Concia

Anna Paola Concia è nata ad Avezzano, in Abruzzo, il 4 luglio 1963. Attualmente ha 60 anni. La sua carriera politica è iniziata negli anni '80 tra le fila del Partito Comunista Italiano, successivamente ha militato tra i Democratici di Sinistra e dal 2007 è passata al Partito Democratico.

Anna Paola Concia ha fatto coming out nel 2000 e da allora ha portato avanti battaglie per i diritti della comunità LGBTIA+. Nel 2008, Anna Paola Concia, dopo anni di militanza politica, si è candidata alle elezioni politiche con il PD in Puglia ed è stata eletta alla Camera dei Deputati per la XVI (16esima) legislatura.

L'ex deputata del PD, dopo aver portato a termine il suo incarico fino alla fine della legislatura, si è candidata nuovamente alle elezioni politiche del 2013 risultando però non eletta. Ciò nonostante è rimasta politicamente attiva e non ha mai abbandonato il suo partito.

Nel 2011 si è sposata a Francoforte, in Germania, con la criminologa tedesca Ricarda Trautmann. L'anno successivo all'unione civile, Anna Paola Concia ha presentato un ricorso al tribunale di Roma per far si che il suo matrimonio fosse riconosciuto anche in Italia. Purtroppo la sua richiesta è stata respinta e dunque ha presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nel 2019 Anna Paola Concia ha assunto il ruolo di coordinatrice del comitato organizzatore Didacta Italia, la fiera della scuola più importante al mondo.

