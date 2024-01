Anticiclone africano, quando arriva in Italia e di quanto aumenteranno le temperature

Stop al freddo e al gelo: il meteo sta per cambiare drasticamente per via di un anticiclone proveniente dall'Africa.

Vento, ghiaccio, neve e temperature sotto lo zero - o quasi - stanno caratterizzando l'Italia da giorni. Eppure l'inverno sembrerebbe avere i giorni contati: l'anticiclone africano sta per raggiungere la Penisola con un aumento delle temperature in arrivo.

A breve le temperature diventeranno più miti, ben superiori rispetto alla media stagionale fino a far pensare alla primavera. A beneficiare dell'anticiclone africano saranno soprattutto le regioni del sud: Sardegna, Sicilia, Campania e Puglia.

L'Anticiclone africano arriva direttamente dal deserto del Sahara e si farà sentire un po' in tutta Italia. Ma quanto aumenteranno le temperature e per quanto tempo resteranno alte? Cosa dicono i meteorologi e cosa aspettarsi nei prossimi giorni.

Anticiclone africano, quando arriva il caldo primaverile

Il cambio di temperatura dovuto alla presenza dell'anticiclone su Spagna e Italia è già iniziato il 22 gennaio, giorno a partire dal quale il freddo artico è cessato in molte città italiane. Ma il "picco" del rialzo delle temperature si avrà il 25 gennaio, con effetti significativi soprattutto nel sud Italia e picchi dai 18 ai 20° nelle isole. Insomma si tratterà di un anticipo di primavera tale da "annullare" l'effetto dei giorni della Merla, periodo dell'anno in cui di solito le temperature sono decisamente più basse.

È iniziato un lungo periodo governato dall’anticiclone africano. Questa eccezionale alta pressione si sta espandendo sempre più verso il bacino del Mediterraneo e su gran parte del continente europeo.

Le parole di Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it.

Quanto durano le alte temperature?

Stando alle previsioni, l'inverno non è finito: il freddo tornerà dopo la prima settimana di febbraio o, al massimo, dopo la prima decade. Inoltre il caldo dell'anticiclone africano non si farà sentire in egual misura in tutte le regioni. Al nord sono previste nubi e smog mentre il centro-sud sarà poco nuvoloso.

Di quanto si alzeranno le temperature

Nei primi 7-10 gironi di febbraio si avranno temperature decisamente più alte rispetto al periodo. Sia in alta quota, specialmente sulle Alpi, sia nel centro sud le temperature saliranno dai 5 agli 8 gradi.

In qualche caso si potrebbe arrivare addirittura a temperature vicino ai 20 gradi, ad esempio nelle Isole nelle ore centrali della giornata.