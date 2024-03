L’anticiclone africano porterà in Italia la primavera: ecco quando arriva il bel tempo

L’inverno in Italia sembra non voler finire: lo scorso fine settimana è stato caratterizzato, in diverse zone della Penisola, da precipitazioni e varie nevicate. Ma questo clima rigido e freddo non dovrebbe durare ancora per molto: si attende un anticiclone africano che comporterà un aumento delle temperature. Quando arriva?

Purtroppo, sembra proprio che dovremo sopportare il freddo ancora per qualche giorno. Il fatto che il mese di marzo sia ormai sopraggiunto non ha infatti portato a significativi innalzamenti alle temperature.

In effetti, le previsioni per lo scorso week-end, che prevedevano maltempo, cali delle temperature e nevicate, si sono rivelate corrette nella maggior parte dei casi.

Gli effetti di questo fine settimana particolarmente freddo si faranno sentire anche nei prossimi giorni, ma a breve la situazione dovrebbe cambiare.

Scopriamo quando dovrebbe arrivare il tanto atteso anticiclone africano, che dovrebbe permettere alle temperature di salire nei prossimi giorni, permettendoci di godere dei primi giorni di primavera.

Quanto arriva l’anticiclone africano

Lo abbiamo già anticipato: i fenomeni meteorologici dello scorso fine settimana hanno ridotto le temperature praticamente su quasi tutta Italia. Molte Regioni hanno dovuto fare i conti addirittura con delle nevicate, che hanno abbassato le temperature.

Diverse fonti, tra le quali ilmeteo.it, sono però convinte che, a breve, finalmente l’anticiclone africano potrà cambiare questa situazione. Ma quando arriva la tanto sospirata primavera?

Purtroppo, fino a martedì gli effetti del maltempo continueranno a farsi sentire, con temperature basse su gran parte della Penisola.

Superata la giornata di martedì, però, per effetto dell’anticiclone africano le temperature dovrebbero finalmente innalzarsi.

Anticiclone africano: ecco quando arriva la primavera 2024

Questo fenomeno atmosferico permetterà alla primavera 2024 di fare il suo ingresso nel nostro Paese. Dopo la giornata di martedì, infatti, gli effetti delle perturbazioni dello scorso fine settimana finalmente si placheranno.

Soprattutto al Centro e al Sud, fino a martedì, le precipitazioni non sono purtroppo escluse. Il che significa che, soprattutto oltre i 1.400 metri, non saranno escluse nevicate e fenomeni violenti, che potrebbero comportare grandinate in alta quota.

Anche al Nord le precipitazioni non sono escluse, anche se stando alle previsioni meteo, queste dovrebbero concludersi entro la serata di lunedì 11 marzo 2024.

Si tratta comunque delle ultime precipitazioni, in quanto il tempo sarà soggetto a miglioramenti a breve, con qualche sporadico fenomeno nel Meridione.

Il sole ed il bel tempo dovrebbero però arrivare a breve, grazie al già citato anticiclone africano che, passando per il Marocco e successivamente per la Penisola Iberica, porterà finalmente con sé delle temperature più elevate e delle condizioni meteo più stabili.

Le previsioni meteo della settimana

A breve, quindi, potremo finalmente dire addio alle precipitazioni, alla neve ed alle temperature invernali.

La primavera e le temperature miti arriveranno quindi a breve grazie agli effetti dell’attesissimo anticiclone africano, che porterà sole e un innalzamento delle temperature.

A partire da martedì si aspetta bel tempo praticamente ovunque, con stabilità su tutta la Penisola.

Per quanto riguarda le temperature previste, le isole vanteranno oltre i 20 gradi di giorno, mentre sul resto dell’Italia il tempo si manterrà stabile con picchi tra i 16 ed i 18 gradi, a seconda della zona e della Regione.

Fortunatamente, tra le altre cose, questa primavera anticipata dovrebbe durare a lungo.

Anche durante il prossimo fine settimana, le precipitazioni sembrano per fortuna escluse, ed il bel tempo dovrebbe perdurare anche durante le giornate del 16 e del 17 marzo 2024.

Prepariamoci quindi ad un weekend caratterizzato da stabilità e temperature primaverili.

