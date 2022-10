Liliana Segre ha aperto la seduta del Senato. E' stato un discorso non certo di rito. Con tanti applausi da parte dei Senatori. Segre:"Vertigine per me passare dal dover lasciare la scuola nel 1938 a essere qui oggi"

Liliana Segre ha aperto nelle vesti di presidente provvisorio del Senato la prima seduta della nuova legislatura che dovrebbe portare all'elezione a presidente del Senato di Ignazio La Russa.

Segre in base al regolamento del Senato ha presieduto la seduta in quanto membro più anziano di Palazzo Madama vista l'assenza di Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica, impossibilitato a partecipare alla Seduta per ragioni di salute. E non è stato un discorso rituale quello di Segre. E' stato un discorso di alto profiloo che ha provocato a lungo gli applausi dei senatori.

Liliana Segre apre la diciannovesima legislatura al Senato: "Saluto Mattarella e Papa Francesco"

Segre ha inteso rivolgere in apertura un saluto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e a tutta l'aula.

Con rispetto rivolgo un pensiero anche a Papa Francesco. Cerco di interpretare i sentimenti di tutta l'assemblea e invio un saluto al predente Giorgio Napolitano "nella speranza di vederlo tornare presto ristabilito in Senato visto che oggi è impossibilitato a essere presente per ragioni di salute".

E ha letto un messaggio di Napolitano di augurio di "buon lavoro ai senatori di vecchia nuova nomina".

Liliana Segre al Senato: "Incombe l'atmosfera agghiacciante della guerra"

Segre ha proseguito: "Incombe su tutti noi l'atmosfera agghiacciante della guerra tornata nella nostra Europa con tutto il suo carico di morte e distruzione, crudeltà e terrore in una follia senza fine. Mi unisco alle parole puntuali di Sergio Mattarella, "la pace è urgente e necessaria", serve rispetto della libertà del popolo ucraino e per il rispetto del diritto internazionale".

Liliana Segre al Senato: “Vertigine a 100 anni dalla marcia fascista su Roma tocca proprio a me rivestire questo ruolo”

"In questo mese di ottobre – prosegue Segre – nel quale cade il centenario della Marcia su Roma, che dette inizio alla dittatura fascista, tocca proprio ad una come me assumere momentaneamente la presidenza di questo tempio della democrazia che è il Senato della Repubblica”.

“Il valore simbolico – aggiunge – di questa circostanza casuale si amplifica nella mia mente perché, vedete, ai miei tempi la scuola iniziava in ottobre; ed è impossibile per me non provare una sorta di vertigine ricordando che quella stessa bambina che in un giorno come questo del 1938, sconsolata e smarrita, fu costretta dalle leggi razziste a lasciare vuoto il suo banco delle scuole elementari, oggi si trova per uno strano destino addirittura sul banco più prestigioso del Senato”.

Liliana Segre al Senato: "Grandi le nostre responsabilità, dobbiamo dare l'esempio"

"Il Senato della XIX legislatura - ha proseguito Segre - è una istituzione profondamente rinnovata, non solo negli equilibri politici ma anche negli eletti, hanno votato per la prima volta i giovani tra 18 e 25 anni. E perchè ci sono solo 200 eletti".

Grandi sono le nostre responsabilità ma dobbiamo dare l'esempio, non vuol dire fare solo il nostro semplice dovere con disciplina e onore. Occorre servire le istituzioni e non servirsi di esse. Dobbiamo lasciare fuori la politica urlata che tanto ha contriuito a fare crescere la disaffezione dal voto.

"Va interpretata la politica alta e nobile che, senza nulla togliere alle diffferenze di vedute, si esprima con gentilezza e nettezza. Le elezioni del 25 settembre hanno visto una vivace competizione tra gli schieramenti che hanno portato visioni contrapposte, il popolo ha deciso. La maggioranza uscita dalle urne ha il diritto dovere di governare. Opposizioni devono controllare. Importante per tutti conservare le istituzioni della Repubblica che sono di tutti e non di nessuno. Le democrazie sanno ritrovarsi unite in un nucleo essenziale di valori condivisi".

“In Italia il principale ancoraggio attorno al quale deve manifestarsi l’unità del nostro popolo è la Costituzione repubblicana, che come disse Piero Calamandrei non è un pezzo di carta, ma è il testamento di 100mila morti caduti nella lunga lotta per la libertà".

Liliana Segre al Senato: "Piena condivisione delle feste nazionali"

"Il 25 aprile è la festa della Liberazione, il 1 maggio è la festa del Lavoro, il 2 giugno è la festa della Repubblica".

"Anche su questo tema dalla piena condivisione delle feste nazionali - spiega Segre - grande potrebbe essere il valore dell'esempio. Gesti nuovi e magari inattesi per arrivare ad un superamento degli steccati".

Occorre poi continuare nella "lotta contro la diffusione del linguaggio dell'odio, dell'imbarbarimento del dibattito pubblico".

"Chiudo con due auguri: uno per un impegno concorde di tutti i membri dell'assemblea per tenere alto il prestigio del Senato per affermare la centralità del Parlamento a fatti e non a parole. Il ricorso al voto di fiducia, nelle gravi situazioni degli ultimi anni è aumentato. Nella mia ingenuità di madre di famiglia dico che occorre interrompere la serie di errori del passato, la maggioranza si deve ricordare degli abusi che reclamava quando era minoranza. E vale lo stesso discorso a parti invertite. Una sana e reale collaborazione istituzionale consente di riportare la produzione legislativa nel suo alveo naturale".

Secondo aspetto:

Auspico infine che tutto il Parlamento con unità d'intenti collabori con il Governo per rispondere al grido di dolore di tante famiglie e tante imprese anche legato ai costi dell'energia. Che temono un futuro nero. Avremo sempre al nostro fianco l'Unione Europea. Dalle istituzioni democratiche deve arrivare il segnale che nessuno sarà lasciato solo.

Elezione presidente della Camera: il discorso di apertura tenuto da Ettore Rosato

Il presidente provvisorio della Camera Ettore Rosato intanto ha aperto la prima seduta della Camera della legislatura numero 19. Il primo applauso dell’aula scatta quando l’esponente di Italia Viva Terzo Polo ringrazia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi le standing ovation nell’Aula di Montecitorio quando il presidente provvisorio ha fatto gli auguri a Liliana Segre, oggi presidente provvisorio del Senato, e ha citato Papa Francesco.