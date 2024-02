Aria inquinata, cosa fare: 14 rimedi per vivere meglio dentro e fuori casa

Milano a oggi detiene tristemente il primato, tra le città più inquinate d’Italia, raggiungendo ormai i livelli di guardia.

Ma quando l’aria è inquinata, cosa fare? Com’è possibile difendersi da fumi industriali, scarichi di automobili e degli impianti di riscaldamento?

Ecco qualche considerazione e utili consigli.

Cosa fare in caso di aria inquinata

Il problema dell’inquinamento atmosferico nelle grandi città è ormai all’ordine del giorno ma i pericoli dell’aria inquinata sono in agguato anche all’interno delle nostre abitazioni.

Si chiama inquinamento indoor. Ebbene sì, incredibile ma vero a credersi, le nostre case registrano grandi quantità di sostanze tossiche al loro interno, tali da rappresentare perfino un pericolo per la salute nostra e dei nostri cari.

Difendersi è d’obbligo ma da dove cominciare? I consigli che seguono riguardano le buone norme da seguire sia in casa che fuori casa, per quanto ci riguarda più da vicino, ma anche a livello globale, per la salvaguardia del nostro pianeta e della sua salute.

Cosa possiamo fare per ridurre l'inquinamento dell'aria indoor

Iniziamo con i consigli per sanificare gli ambienti e renderli salubri, anche dal punto di vista dell’inquinamento all’interno della casa e non solo dell’igiene e della pulizia.

1. Scegliere prodotti ecosostenibili

Infatti, proprio i detergenti utilizzati per svolgere le normali faccende domestiche quotidiane sono tra i principali responsabili dell’aria inquinata nelle nostre stanze.

La maggior parte di essi infatti rilasciano sostanze tossiche e nocive per la salute dell’uomo, motivo per cui è bene comprare detergenti ecosostenibili oppure imparare a realizzarli da sé, in maniera naturale.

2. Verificare il livello di umidità in casa

La muffa, e l’umidità in generale, è causa di allergie e sensibilizzazioni di vario genere, soprattutto nei soggetti più delicati, come i bambini e gli anziani. Le conseguenze sulla salute non sono da sottovalutare. Il livello di umidità, all’interno delle singole stanze, non dovrebbe mai superare il 40-50%.

3. Arieggiare costantemente gli ambienti

Cambiare l’aria per 10 minuti al mattino, a finestre spalancate, rappresenta senza dubbio un’ottima abitudine. Ma non basta. Infatti, l’ideale è arieggiare spesso gli ambienti, dopo pranzo ad esempio e prima di accendere i riscaldamenti, in inverno.

Se la zona della città in cui si vive è particolarmente inquinata, purtroppo bisogna privilegiare le ore notturne per favorire il ricambio dell’aria nelle camere.

4. Allestire spazi verdi in casa

Forse non tutti ne sono al corrente ma le piante alte almeno 80 cm sono in grado di contrastare, in maniera efficace, gli inquinanti gassosi e le polveri inalabili presenti indoor.

Pertanto, l’ambiente domestico dovrebbe accogliere diversi spazi verdi in casa, tra cui nella fattispecie:

• Ficus benjamina

• Dracaena marginata

• Pothos

• Edera comune

• Azalea.

Ecco tutti i benefici di queste piante salutari da tenere in casa.

5. Evitare profumatori per gli ambienti

Dalle candele profumate all’incenso, fino ad arrivare agli innumerevoli profumatori per ambienti ormai disponibili in commercio. Si tratta di prodotti nocivi per la salute e inquinanti, che è preferibile evitare all’interno degli ambienti domestici.

Cosa si può fare per ridurre l'inquinamento dell'aria (che respiriamo fuori)

E nel momento in cui usciamo di casa, cosa possiamo fare per difenderci dall’aria inquinata?

L’attenzione principale va riservata sempre ai più piccoli che, essendo anche più bassi di statura, risultano maggiormente vulnerabili nei confronti di emissioni di gas di scarico dei mezzi di trasporto e polveri sottili.

6. Scegliere passeggini con la seduta alta

Un accorgimento non da poco, visto che alcuni modelli di passeggini risultano essere bassi e al livello dei tubi di scappamento delle auto. Uscire nelle ore meno trafficate

Soprattutto nel momento in cui ci si sposta a piedi, è bene evitare le strade più trafficate e le ore di punta. A maggior ragione se si è accompagnati dai bambini, il consiglio è di tenerli il più possibile lontani dallo smog e magari portarli in un parco per farli giocare.

7. Non fare attività fisica per strada

Le piste ciclabili sono invitanti, da questo punto di vista, sia per una pedalata che per una passeggiata a piedi. Purtroppo però, nel momento in cui costeggiano una strada a traffico intenso, sono da evitare, almeno nelle ore di punta. L’ideale è preferire le prime ore del mattino, per questo genere di attività fisica.

8. Buone norme se si resta bloccati nel traffico

Nel momento in cui si è fermi al semaforo o c’è un ingorgo, non bisogna aprire i finestrini dell’auto bensì attivare la funzione “riciclo dell’aria” all’interno del veicolo.

Se invece si è in moto o in bicicletta, evitare di sostare dietro al tubo di scappamento dell’auto che si ha di fronte ma cercare di spostarsi in avanti o lateralmente.

9. Non sedersi ai tavolini all’aperto del bar

A meno che non si tratti di una zona chiusa al traffico, è meglio evitare di prendere il caffè o l’aperitivo all’esterno ma accomodarsi nell’ambiente al chiuso e climatizzato.

Purtroppo più si è vicini al suolo e all’asfalto e più il livello di particolato è elevato. Meglio desistere.

10. Utilizzare la mascherina

Quando il livello di smog raggiunge limiti davvero allarmanti, il consiglio è di indossare sempre la mascherina, a scopo precauzionale. Ovviamente quelle adatte contro lo smog e le polveri sottili: non tutte vanno bene. Cosa possiamo fare per migliorare la qualità dell'aria

Infine, concludiamo con qualche buona abitudine da mettere in pratica nel quotidiano, per cercare di salvaguardare il nostro pianeta e ridurre l’inquinamento dell’aria a livello globale.

11. Differenziare e riciclare i rifiuti

In questo modo, si riducono le quantità di prodotti da fabbricare ex novo.

12. Acquistare prodotti a km 0

Questo aiuta nel limitare il trasporto delle merci da una parte all’altra del pianeta.

13. Utilizzare i mezzi pubblici

Ancora meglio se si tratta di quelli elettrici.

14. Ridurre gli sprechi di energia elettrica e termica

I combustibili fossili sono altamente inquinanti. Meglio prediligere i fornitori di energia rinnovabile.