Il blocco Nato e i Paesi Occidentali inviano armi e aiuti economici in Ucraina dall'inizio del conflitto, ma chi finanzia davvero questa assurda guerra? Chi è il principale fornitore d'armi? Se pensarlo è strano scriverlo lo è anche di più, ma si tratta proprio della Nazione nemica dell'Ucraina: la Russia.

Chi è il principale fornitore d'armi dell'Ucraina: la risposta lascia sorpresi tutti

Strano ma vero, il karma sta punendo gli invasori russi. Quando si è in guerra e si batte in ritirata non si bada a raccogliere ciò che si lascia sul campo di battaglia, ma si fugge e basta. Questo, oltre ad essere un danno per coloro che alzano bandiera bianca, è un vantaggio per chi invece quei territori li riconquista. Da almeno un mese le truppe di Kiev stanno riprendendo terreno, soprattutto a sud, considerato uno dei fronti più ostili della guerra in corso. I russi stanno subendo numerose sconfitte e sono costretti alla ritirata.

Cosa succede in questo caso? Che le milizie di Mosca, battendo in ritirata per salvarsi la vita, lasciano spesso delle armi sul campo di battaglia. Quando si parla di armi, non si fa riferimento solo a fucili, mitra e armi d'assalto. In questo caso si parla anche di armi pesanti come lanciarazzi, carri armati e veicoli blindati. Le truppe ucraine, allora, fanno un bel bottino di guerra e oltre a riprendere i loro territori, conquistano anche le armi nemiche.

Quali sono le armi russe sottratte dell'esercito ucraino

Il Wall Street Journal ha affermato che l'Intelligence statunitense ha stimato che almeno 460 carri armati russi, 92 obici, 448 veicoli da combattimento di fanteria, 195 veicoli da combattimento blindati e 44 sistemi missilistici a lancio multiplo, sono finiti nelle mani delle truppe di Kiev. Tutto è iniziato con la prima ritirata dei russi dalla capitale ucraina e poi dalle battaglie vinte nella regione di Kharkiv il mese scorso.

Le armi russe non sono assolutamente da sottovalutare, dato che sono tra le migliori al mondo. A queste bisogna unire anche le armi difensive offerte dagli USA e le restanti armi che provengono dal resto del mondo che è andato in soccorso dell'Ucraina.

Zelensky pensa che la Russia abbia già perso, ma le truppe di Mosca continuano a bombardare

Volodymyr Zelensky e le sue truppe non si arrenderanno mai a Kiev e adesso, al di là delle armi sottratte al nemico, ha delle consapevolezze in più ed è convinto che la Russia è ormai stremata e vicina a perdere la guerra. Il presidente dell'Ucraina ha anche dichiarato, in un discorso alla Nazione che si è tenuto ieri sera, 5 ottobre 2022, che:

"Gli ucraini sanno per cosa stanno combattendo. Ora sempre più cittadini russi si rendono conto che devono morire solo perché una persona non vuole fermare la guerra".

Nonostante ciò, i russi continuano a bombardare. Oggi, 6 ottobre 2022, è stata attaccata con dei missili la città di Zaporizhzia e il numero di morti è in costante aumento.