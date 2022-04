Roberto Speranza è stato confermato segretario di Articolo Uno. A deciderlo è stato il congresso del partito che si è riunito nella giornata di sabato 23 aprile a Roma. Speranza, attuale ministro della Salute del Governo Draghi era già segretario dal 2019 del partito.

Ed ora l'obiettivo di Articolo Uno in vista delle elezioni politiche del 2023 è quello di creare una coalizione con le altre forze di centrosinistra. Il congresso è stato anche un momento in cui si sono sperimentate nuove prove di unità e interazione con il Partito Democratico. Al congresso è intervenuto anche il segretario dem Enrico Letta. Ecco tutte le parole chiave del congresso di Articolo Uno.

Articolo Uno: Roberto Speranza eletto nuovamente segretario

Non che ci fossero dubbi visto che era ampiamente annunciato ma Roberto Speranza è stato rieletto segretario nazionale di Articolo Uno. Il congresso nazionale del partito si è tenuto a Roma e il ministro della Salute del Governo Draghi è stato eletto quasi all'unanimità visto che c'è stato un solo voto contrario.

Articolo Uno: i passi principali del discorso di Roberto Speranza: “Guerra scellerata di Putin”

Roberto Speranza ha annunciato nel suo discorso che sarà alla manifestazione del 25 aprile dell'ANPI a Milano perche il "valore dell'antifascismo va coltivato ogni giorno".

Non potevano mancare ovvviamente larghe parti del discorso legate alla situazione attuale in Ucraina.

"Quella che si sta vivendo – ha detto Speranza – è una aggressione ingiustificabile, un atto in violazione alle norme del diirtto internazionale. Serve un immediato cessate il fuoco ma occorre anche sostenere l'Ucraina perchè in situazioni come questa non è possibile voltarsi dall'altra parte”.

Per Speranza l'Europa deve fare di più per costruire la pace ma non con una corsa nazionalista al riarmo che è un qualcosa che va evitato.

Speranza ha sottolineato poi gli impatti della guerra sul nostro paese: “Non devono essere le fasce più deboli di persone a pagare per la guerra di Putin. Occorre tassare gli extra-profitti perchè le persone non riescono in questa fase a pagare le bollette e l'inflazione si mangia gli stipendi”.

Articolo Uno, Roberto Speranza: “Impegno contro le disuguaglianze”

Roberto Speranza ha anche elencato da dove la sinistra deve ripartire. Occorre dare piena attenzione alle condizioni di vita e di lavoro, occorre lavorare per ridurre le disuguaglianze. C'è la questione del Mezzogiorno occorre affrontare anche la scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Stessi salari e diritti per uomini e donne deve essere un dovere. Occorre chiudere la stagione della precarietà. Occorrono livelli di salario che siano dignitosi”.

Impegno anche sui diritti civili:

“Attendiamo una legge contro tutte le discriminazioni sull'orientamento sessuale. La sinistra devo lottare per dare dignità e valore al lavoro, promuovere i diritti delle persone e abbattere le forme di discriminazione. Questa deve essere la chiara visione della società che ci deve caratterizzare”.

Articolo Uno, Roberto Speranza: “La destra può essere battuta”

Speranza è anche intervenuto su temi più politici. Ha sottolineato la necessità di dare vita ad una legge eletttorale proporzionale.

"E' il tempo della sinistra. Si può riaprire nella nostra società uno spazio politico che sia in grado di accogliere milioni di persone che, o si sono astenute e non sono più andate a votare o hanno fatto altre scelte spesso di protesta”.

“E' tempo di una sinistra che torni a vincere, la destra può essere battuta a patto di recuperare il consenso di chi in questi anni si è allontanato”.

E qui arriva la chiamata di Speranza principalmente al Partito Democratico ma non solo:

“Per le prossime elezioni politiche dobbiamo esssere in grado di proporre un progetto che sia alternativo alla destra. Serve un passo politico, un nuova partenza per superare l'attuale articolazione del centrosinistra e dare vita ad una nuova stagione in cui si possa dare vita ad un percorso comune tra forze che sono già nello stesso gruppo ad esempio nel Parlamento europeo”.

Speranza ha ricordato poi con commozione la figura di Guglielmo Epifani.

Articolo Uno, l'analisi del discorso di Roberto Speranza

Come si ricorderà Articolo Uno è stata una uscita a sinistra dal Partito Democratico ai tempi della segreteria di Matteo Renzi. Il campo largo e le prove d'intesa con le altre forze del centrosinistra lasciano pochi dubbi su quale sarà il percorso che Roberto Speranza intende tracciare per Articolo Uno.

Una situazione in cui sostanzialmente non viene visto di cattivo occhio un nuovo rafforzato rapporto con le forze che attualmente sostengono il Governo Draghi come Partito Democratico ma anche il Movimento 5 Stelle. Con anche per certi versi prove di vera e propria unità col Pd.

Articolo Uno a congresso, le parole di Enrico Letta: “Mettiamo alle spalle il 2018”

Uno degli “ospiti” più attesi al congresso di Articolo Uno a Roma era ovviamente il segretario del Partito Democratico Enrico Letta. Letta ha preso la parola nel corso della giornata congressuale e sostanzialmente ha invitato tutti a voltare pagina rispetto alla scissione del 2018.

“Lo dico in maniera chiara – ha sottolineato Enrico Letta – mettiamo da parte la storia del 2018”.

Con un chiaro riferimento all'uscita di molti esponenti allora nel Pd che hanno dato vita ad Articolo Uno in chiara polemica contro l'allora segretario democratico e attuale leader di Italia Viva Matteo Renzi.

“Io in quel momento non ero presente – ha sottolineato Letta dal palco di Articolo Uno – ma quel passaggio del 2018 va messo da parte. Mettiamo da parte le piccole convenienze di ognuno e cerchiamo di costruire una sinistra vincente. Dobbiamo cercare di fare qualcosa di grande per il nostro Paese".

"Dobbiamo lavorare per dare vita ad un Governo di centrosinistra, un Governo progressista per il bene del paese. Il voto dell'anno prossimo penso che sarà fra destra e sinistra. La sfida è costruire una capacità vera di essere competitivi con una destra che altrimenti vincerà”.

"Lavoriamo - ha detto Letta - perchè in autunno ci possa essere una discussione tra di noi che possa chiudere in maniera definitiva la storia del 2018".

Letta ha anche sottolineato di non essere contrario ad una discussione sulla legge elettorale, visto che quella attuale è la "peggiore che si possa immaginare".

Speranza successivamente rivolgendosi a Enrico Letta ha sottolineato che se si fa una “sinistra che serve all'Italia e all'Europa noi ci siamo”.

Articolo Uno, congresso: gli interventi di Luigi Di Maio e Carlo Calenda

Un altro degli interventi più attesi era quello del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che è anche uno dei principali esponenti del Movimento 5 Stelle. Sulla guerra ha detto che quella di Vladimir Putin è una aggressione ingiustificata e ingiustifibile contro le norme di diritto internazionale.

Per quel che riguarda Di Maio ha sottolineato che occorre "rafforzare il più possibile questa alleanza. Nelle elezioni locali e anche a livello nazionale la coalizione progressista deve continuare a crescere e a rafforzarsi, come sta facendo nel governo Draghi. Articolo 1, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico sono protagonisti assoluti di questa coalizione".

Di Maio ha affermato di condividere molti dei temi affrontati da Speranza nella sua relazione.

Presente al congresso di Articolo Uno anche il leader di Azione Calo Calenda che ha detto di sperare in elezioni con un sistema proporzionale a soglia di sbarramento alta. E ha lanciato due stoccate.

La prima: "Io non riesco a capire come si fa a stare con uno che ha fatto i DL Sicurezza, che non sa scegliere tra Macron e Le Pen”, alludendo all'ex premier Giuseppe Conte.

E poi si è chiamato fuori dal futuro centrosinistra: