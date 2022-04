Aste Bolaffi ospiterà il prossimo 12 maggio la prima asta italiana di figurine. E' un evento molto atteso da tutti gli appassionati del genere. Ci saranno figurine introvabili di calciatori ovviamente ma non solo. Analizziamo tutte le informazioni relative a questa asta, come accedervi e quali saranno le principali immagini che verranno messe all'asta.

Ci saranno ad esempio anche card dell'indimenticabile pilota di automobilismo Ayrton Senna e di altri sportivi. Sul calcio da segnalare la mitica figurina di Pizzaballa portiere dell'Atalanta e anche la figurina doppia di Baggio e Monelli con un noto errore di stampa e con i nomi sbagliati dei due giocatori.

Aste Bolaffi: il 12 maggio la prima asta online in Italia di figurine

Aste Bolaffi nella giornata del 12 maggio effettuerà in Italia un avvenimento storico. Si tratta della prima asta monografica di figurine. Come si può fare per accedervi?

L'asta si tiene il 12 maggio a partire dalle 15 in modalità internet in diretta sul sito di Aste Bolaffi www.astebolaffi.it, sito che può essere consultato in questi giorni per avere gli ultimi dettagli e le ultime informazioni relative alla vendita dei lotti. In catalogo ci saranno oltre 200 oggetti da collezione.

Aste Bolaffi, realtà operativa da tempo in diversi settori tra cui ad esempio quello delle monete rare e dei francobolli, entra in un nuovo settore: entra nel tema delle carte da collezione e delle figurine che non sono solo oggetti che ricordano l'infanzia a tante persone ma sono sempre più oggetti da collezione che sono molto ricercati da tanti appassionati in giro per il mondo.

Aste Bolaffi: in Italia ci si concentra principalmente sulle figurine dei calciatori

Filippo Bolaffi, ammistratore delegato di Aste Bolaffi, spiega quelle che sono le decisioni dell'azienda relative all'avviamento di questa nuova tipologia di interventi.

Come riporta il sito askanews.it a questo link, Bolaffi spiega che il collezionismo delle card è molto diffuso negli Stati Uniti d'America. E' diventato un nuovo settore importante per gli investimenti capace di muovere anche milioni di dollari.

“Questi oggetti – spiega Bolaffi - sono oggetti di culto nella cultura americana. Noi come Aste Bolaffi diventiamo pionieri in questo settore, cerchiamo di entrare in questo mercato globale proponendo chè che caratterizza principalmente il nostro paese ovvero le figurine dei calciatori”.

Nelle intenzioni c'è quindi la valorizzazione e la diffusione del collezionismo di figurine cercando di arrivare anche ad un pubblico nuovo. Anche perchè le figurine che sono nate con l'obiettivo di essere un gioco per bambini nel tempo acquisiscono valore e, principalmente quelle immacolate, ovvero non attaccate, hanno un potenziale altissimo.

Aste Bolaffi: principalmente sono messe all'asta immagini di calciatori

Ma che cosa verrà messo all'Asta da Bolaffi il 12 maggio? Principalmente si tratta per circa il 70% dei prodotti che saranno messi all'asta di Figurine Panini. Panini è un operatore che non ha bisogno di troppe presentazioni visto che è azienda leader nel mondo per quel che riguarda album e figurine. Ma ci sono anche card stampate da altre aziende italiane, alcune oggi non più operative.

L'azienda Bolaffi ha selezionato in maniera accurata diversi pezzi sulla base di alcuni criteri: la difficile reperibilità sul mercato della card, l'importanza del "soggetto" che viene raffigurato nell'immagine e lo stato di conservazione.

Non ci sono prezzi di partenza impossibili ma nel prosieguo dell'articolo faremo qualche esempio di figurine che saranno messe all'asta con il prezzo di base di partenza. Come detto lo sport è il protagonista assoluto delle figurine e il calcio la fa da padrone ma ci sono anche rappresentati di altri sport come ad esempio ciclismo, pugilato e automobilismo.

Aste Bolaffi: ecco le principali figurine che saranno messe all'asta il 12 maggio: ci sono anche Pelè e Maradona

Tra le figurine che saranno messe all'asta non mancheranno di certo quelle di due "personaggi" che hanno fatto la storia del calcio. Due calciatori che hanno scritto indelebili pagine come Pelè e Maradona. Per quel che riguarda Pelè da segnalare in maniera particolare una immagine che risale al Mondiale di Messico 1970. Relativamente a Maradona ci sono diversi lotti e da segnalare in particolare la messa all'asta di una figurina nella quale indossa la maglia dell'Argentinos Juniors.

E' la prima apparizione di Maradona con la maglia di un club. Rarissimo trovarla in Europa. Si conoscono pochissimi esemplari al mondo. Base d'asta a 500 euro.

Ci sarà poi la celeberrima figurina doppia di Baggio-Monelli con un errore di stampa effettuato dall'azienda Edis che le stampò e scritto sotto a Monelli il nome di Roberto Baggio e viceversa. Questa figurina molto rara ha una base di partenza di ben 1.000 euro.

Ovviamente ci sono anche figurine di Paolo Rossi (stagione 1975-1976 e base d'asta a 200 euro) e di altri calciatori che hanno scritto la storia del calcio italiano come Maldini (stagione Milan 1985-1986), Vieri, Totti (stagione Roma 1994-1995), Del Piero (stagione 1992-1993 con la maglia del Padova), Inzaghi, Cannavaro e Buffon (stagione 1995-1996 col Parma).

Da segnalare anche un'immagine di Cristiano Ronaldo risalente al 2006 con la maglia del Portogallo che parte da una base d'asta di 350 euro, una di Messi del 2006 con la maglia dell'Argentina e una del 2002 di Zlatan Ibrahimovic con la maglia della Svezia.

Aste Bolaffi: si potrà fare anche un notevole salto indietro nel tempo nel mondo del calcio

Fino a questo momento abbiamo parlato nella maggioranza dei casi di figurine di calciatori recenti. Ma si va anche molto più indietro. Ci sarà la figurina di Bruno Bolchi la prima stampata in assoluto nella versione dell'album 1961-1962. Questa figurina mai attaccata avrà una base d'asta di 200 euro.

E poi ci sarà anche la mitica figurina di Pierluigi Pizzaballa. Il portiere dell'Atalanta della raccolta 1963-1964 è passata alla storia per essere una di quelle storicamente introvabili per i collezionisti. Base d'asta per questa figurina sarà 200 euro.

Tra queste ci sarà anche la figurina del portiere dell'Inter Astutillo Malgioglio. Questa figurina risale al 1987-1988 e la base d'asta è di 100 euro. Anche questa figurina era decisamente introvabile forse quasi agli stessi livelli di Pizzaballa.

E ancora immagini di altri calciatori come Silvio Piola, Eusebio e Johan Cruyff per citarne solo alcuni.

Aste Bolaffi: ecco le immagini di "non calciatori" che saranno nell'asta

Parlando invece non di calciatori ma analizzando altre immagini da segnalare la presenza di una figurina rarissima di Ayrton Senna che risale al 1984. Il pilota in questa immagine è nel periodo della Toleman. E' una figurina rarissima e parte da una base d'asta di 1.500 euro.

Per il ciclismo c'è una immagine di un esordiente Gino Bartali del 1935 che parte da una base di 500 euro. C'è ancora un'immagine di Cassius Clay. Presente anche una foto di Mike Tyson risalente al 1988 con base d'asta a 400 euro.

Extra sport da segnalare la figurina dei Jackson 5 del 1972 che rappresenta la prima apparizione su una figurina di Michael Jackson.

Per chi volesse maggiori informazioni sull'asta e per chi volesse conoscere nel dettaglio tutte le figurine che saranno messe all'asta con i relativi valori di partenza si può consultare questo link di Bolaffi che contiene tutto il catalogo completo delle immagini che saranno messe all'asta.