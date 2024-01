L'attacco a Kerman, in Iran, è stato rivendicato dall'Isis: 84 morti e 284 feriti

L'Isis avrebbe rivendicato l'attacco in Iran di mercoledì 4 gennaio, presso Kerman. Ci sono state due esplosioni fortissime e, al momento, si contano 84 morti e 284 feriti. La tensione sale sempre di più.

L'attacco in Iran è stato rivendicato dall'Isis: sale la tensione

L'attacco di mercoledì 4 gennaio 2024 a Kerman, in Iran, sarebbe stato rivendicato dall'Isis. La notizia è stata resa pubblica su X (ex Twitter) da Mizan, account della Magistratura iraniana, citando "alcuni rapporti sui media". Stando a quanto si apprende, l'Islamic State of Iraq and Syria avrebbe dichiarato di essere responsabile delle due esplosioni che hanno causato la morte di 84 persone, che potrebbe presto salire a 100, e il ferimento di altre 284.

La prima esplosione è avvenuta alle 15 ora locale, nei pressi del cimitero di Kerman, dove si trova la tomba di Qassem Soleimani storico e carismatico capo della forza Qods dei pasdaran, i Guardiani della rivoluzione iraniana. Dopo circa 20 minuti, c'è stata una seconda esplosione, che ha provocato un numero maggiore di morti.

Il primo attacco è stato fatto a 700 metri dalla tomba di Qassem Soleimani, mentre il secondo a un chilometro, proprio nella direzione in cui la gente che era in fila a rendere omaggio al grande generale. In un attimo è esploso il caos, con il fuggi fuggi della folla e l'arrivo dei primi soccorritori.

Isis: l'attacco in Iran condannato dall'Arabia Saudita

L'attacco in Iran rivendicato dall'Isis, fatto proprio nel giorno della commemorazione del generale Qassem Soleimani ucciso quattro anni fa in un raid americano, è stato una vera e propria carneficina. "Uno scoppio mostruoso, ho avvertito un dolore immenso e non ho più sentito le mie gambe", riporta un superstite raggiunto da un inviato della televisione locale. In attesa di avere qualche informazione in più, le esplosioni sono state condannate da più fronti.

Tra i Paesi che si sono espressi c'è anche l'Arabia Saudita. Il ministero degli Esteri di Riad, come si apprende da una nota dell'agenzia ufficiale Spa, "respinge e condanna con fermezza le esplosioni terroristiche che hanno preso di mira i civili nella Repubblica islamica dell'Iran, esprimendo le sue condoglianze, la sua solidarietà e l'augurio di pronta guarigione ai feriti".

Nel frattempo, il ministro dell'Interno iraniano Ahmed Vahidi ha annunciato che "la situazione a Kerman è ormai normale e sotto il controllo delle forze di sicurezza".