Attilio Fontana rende pubbliche le rassicurazioni di Giorgia Meloni: sarà lui il candidato del centrodestra in Lombardia. Le riserve è stata sciolta in maniera ufficiosa e il governatore della Lombardia parla direttamente della sua candidatura alla Regione. Fontana nomina anche altri esponenti della destra.

Attilio Fontana è candidato in Lombardia: si attende solo l'ufficialità

Il nome di Attilio Fontana era stato messo in discussione più volte per tanti motivi: dalla gestione della pandemia alla presunta perdita di leadership alla Regione. Ma il governatore è fiducioso e ha l'appoggio del presidente del Consiglio dei Ministri. Ogni dubbio ormai è quasi certezza al 100% e, salvo imprevisto dell'ultimo secondo, è lui il candidato del centrodestra alla Regione Lombardia. L'attuale presidente di Regione, come ha rivelato il quotidiano La Stampa, ha dichiarato:

"Giorgia Meloni mi ha detto per la prima volta che sarei stato io il candidato del centrodestra in Lombardia a fine aprile, quando è venuta a Milano per la convention di Fratelli d'Italia, e me lo ha confermato più volte al telefono anche recentemente".

Oltre al presidente del Consiglio, le conferme sono arrivate anche da Silvio Berlusconi (Forza Itali), e Maurizio Lupi (Noi Moderati). Se la notizia non è stata ancora ufficializzata dal centrodestra ma arriva solo dalla voce di Fontana è perché si stanno definendo i dettagli anche per le altre Regioni italiane.

Fontana pensa alla "Lombardia del 2030"

Attilio Fontana non si fa trovare impreparato ed ha già pronto un piano per guidare la Lombardia. Il presidente della Regione ha deciso di convocare menti eccelse di ogni settore per mantenere saldo il suo posto e "pensare alla Lombardia del 2030". Fontana ha parlato di un incontro all'Hangar Bicocca il 28 novembre 2022 e ha detto che ci saranno:

"Il mio primo predecessore Piero Bassetti, Marco Tronchetti Provera, l'ad di Eni Claudio De Scalzi e quello di Banca Intesa Carlo Messina, il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, Ettore Prandinidi Coldiretti e Carlo Bonomi di Confindustria".

Sulla Moratti e su Fratelli d'Italia

Incalzato dai giornalisti, Attilio Fontana ha anche fatto delle dichiarazioni in merito all'ex vicepresidente della Regione Letizia Moratti, che è passata al Terzo Polo. Il governatore si è detto dispiaciuto di quanto è successo e di non aver avuto nessuna particolare discussione con la Moratti, aggiungendo di aver lavorato sempre bene con lei. Per quanto riguarda invece la possibile "subordinazione" a Fratelli d'Italia, Fontana ha parlato di unità del centrodestra. Candidato ed esponente di punta della Lega, il governatore ha dichiarato: