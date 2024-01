Attilio Fontana: ecco quanto guadagna il presidente della Regione Lombardia

Attilio Fontana è diventato Presidente della Regione Lombardia nel 2018, venendo riconfermato nel 2023. Quanto guadagna? Le sue dichiarazioni dei redditi sono pubbliche e, più di una volta, sono finiti nel mirino di coloro che, a detta del politico, cercano "falsi scoop".

Attilio Fontana: quanto guadagna il presidente della Lombardia?

Esponente di Lega Nord dal 1995, Attilio Fontana ricopre dal 2018 il ruolo di presidente della Regione Lombardia. Conosciuto nella sua terra ancor prima di debuttare in politica, visto che è stato per anni un avvocato affermato, è stato anche sindaco di Induno Olona, in provincia di Varese, Presidente del Consiglio Regionale e sindaco di Varese per due mandati.

Eletto presidente della Lombardia nel 2018 con il 49,75% dei voti, è stato riconfermato nel 2023 con più del 50% delle preferenze. Considerando la sua carriera in politica, una domanda sorge spontanea: quanto guadagna? Stando a quanto sostiene Truenumbers, nel 2018 Fontana ha percepito uno stipendio come presidente della Regione pari a 13.245 euro lordi al mese, meno del tetto massimo di 13.800 euro stabilito per coloro che vengono eletti Presidente.

Nello specifico, la retribuzione mensile di Attilio è così suddivisa: 6.347 euro per l’indennità di carica, 2.700 per l’indennità di funzione e 4.218 euro per il rimborso spese per l’esercizio di mandato. Pertanto, la retribuzione annuale di Fontana è pari a 158.940 euro lordi.

Attilio Fontana: come sono cambiati i suoi stipendi negli anni

Rispetto al passato, il reddito di Attilio Fontana è inferiore. Stando a quanto si apprende dalle precedenti dichiarazioni dei redditi, gli stipendi precedenti erano più alti. Nel 2009, in qualità di sindaco di Varese, ha dichiarato un reddito di 207.325 euro, salito a 294.000 euro nel 2017.

Nel corso di un'inchiesta sui camici, l'esponente della Lega Nord è finito al centro dell'attenzione a causa di un conto in Svizzera all’Ubs e 5,3 milioni di euro scudati da due trust alle Bahamas. Sembra che nel 2017 Attilio abbia utilizzato la legge sulla voluntary disclosure, regolarizzando così il denaro ricevuto in eredità dalla madre nel 2005. All'epoca, Fontana aveva replicato alle accuse via Facebook:

Nelle dichiarazioni richieste dalle norme sulla trasparenza sono riportati nel dettaglio i miei patrimoni non vi è nulla di nascosto e non vi è nulla su cui basare falsi scoop mediatici.

Nel 2019, la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, ossia quando è entrato in carica come presidente, era pari a 229.998 euro, maggiore del 2018 quando invece era di 178.826.

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, nel 2018, con riferimento al 2017, nella voce riguardante la consistenza degli investimenti si parla di un mandato fiduciario misto con un valore di 4.456.417,98 euro.