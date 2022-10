Gli audio che circolano sulle parole di Berlusconi in merito all'amicizia con Vladimir Vladimirovic Putin, Volodymyr Zelensky e la guerra in Ucraina, hanno mandato in tilt la macchina politica di Forza Italia scatenando polemiche sia nella maggioranza che nell'opposizione. Si sta cercando di capire chi li ha registrati e chi li ha diffusi. Molto probabilmente la talpa è interna al partito ed è iniziata la caccia alle streghe.

Gli audio di Berlusconi hanno segnato un terremoto politico nella maggioranza: si cerca chi li ha diffusi

Forza Italia si sta rivelando abbastanza capriccioso e intransigente alle richieste di Fratelli d'Italia, partito vincitore delle elezioni e leader della coalizione di centrodestra. Più che il partito in generale, è il suo leader Silvio Berlusconi adalternare rapporti di odi et amo con Giorgia Meloni. Dagli incontri al vertice agli appunti in Senato, il clima sembra essere teso nonostante si parli di unità d'intenti e ottimi rapporti. Adesso però gli azzurri sono infuriati e stanno cercando un nome e un volto da dare a colui o colei che ha diffuso gli audio del senatore Berlusconi alla stampa.

Da Tajani a Ronzulli arrivano conferme

Facendo alcuni nomi dei fedelissimi, Tajani e Ronzulli si potrebbero forse già escludere. Il nome più vicino al ministero degli esteri è quello di Tajani, il quale ha annunciato che si recherà dagli alleati europei del PPE per smentire rimarcare il suo sostegno al Patto Atlantico, all'Unione Europea e condannare l'azione offensiva della Russia in Ucraina. La neo eletta capogruppo al Senato Licia Ronzulli ha giurato guerra a chiunque abbia diffuso gli audio di Silvio Berlusconi. La Ronzulli ha definito "criminale" la manina dei deputati "che hanno fatto uscire l’audio" con una mossa "incredibile, vergognosa, spregiudicata".

Ci sono gli esclusi dal totoministri, ma sono troppo fedeli a Berlusconi

Poi ci sono dei nomi un po' borderline. Anna Maria Bernini, molto legata a Tajani e quindi anche a Berlusconi, doveva rientrare nel totoministi all'Università e Ricerca, ma in Forza Italia hanno pensato di proporla come ministro senza portafoglio alla Pubblica Amministrazione. Anche il nome di Giorgio Mulè, fedelissimo di Berlusconi, è stato escluso da totoministri. Ovviamente queste sono semplici supposizioni basate sulle liste che Forza Italia ha presentato ai suoi alleati.

La maggioranza deve guardarsi le spalle dai possibili traditori interni, l'opposizione ha trovato pane per i suoi denti

Non è detto che la talpa sia interna al partito, potrebbe trattarsi anche di altri membri della coalizione di centrodestra che vorrebbero allontanare dai giochi Silvio Berlusconi dato che sta complicando la formazione del nuovo governo. Fatto sta che il quadro della situazione è ancora troppo complesso e i vincitori di queste elezioni non riescono a vederci chiaro. L'ipotesi autosabotaggio è solo una di quelle messe sul tavolo, ma il centrodestra stavolta dovrà guardarsi le spalle con molta attenzione, per evitare che arrivino "pugnalate" dai propri alleati. Giorgia Meloni però non ci sta e vuole andare fino in fondo, dichiarando che chiunque sia contrario alla linea atlantista e appoggerà anche solo con una parola Putin non potrà avere spazio nel nuovo governo. Tutto questo al momento è diventato pane per i denti dell'opposizione, che avrà materiale per contrastare il governo che verrà.