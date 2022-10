Il prezzo dell'energia elettrica, ma soprattutto del gas mette a rischio la settimana bianca: i rincari potrebbero far aumentare i prezzi per tutti gli amanti degli sport invernali, oltre a mettere a rischio l'apertura di strutture e impianti in vista della partenza della stagione. Ecco che cosa sta succedendo.

I prezzi delle bollette di luce e gas continuano a salire non solo per le famiglie italiane, ma anche per le attività economiche, gli alberghi e gli impianti sciistici: la settimana bianca è a rischio? Si prospetta una stagione difficile, simile alla crisi vissuta nell’anno di pandemia da Covid-19.

Purtroppo moltissime strutture ricettive saranno costrette a chiudere per un certo periodo per fronteggiare la crisi energetica, mentre molte altre resteranno aperte a periodo alterni, in base al numero di ospiti che si troveranno ad accogliere. La situazione è preoccupante, considerando che le bollette energetiche degli alberghi italiani pesano 3,8 miliardi di euro, ovvero 120 mila euro per ciascuna struttura.

Quest’anno riusciremo a fare la settimana bianca in montagna nonostante i rincari sulle bollette di energia elettrica e gas? I prezzi saranno più alti e alcune strutture potrebbero non essere disponibili per l’intera stagione: ecco cosa sta succedendo.

Aumenti sulle bollette: settimana bianca a rischio? Ecco cosa sta succedendo

Gli ultimi aumenti sulle bollette di luce e gas stanno mettendo a dura prova non soltanto le piccole e medie imprese del territorio, ma anche moltissime altre realtà italiane. Anche la settimana bianca quest’anno potrebbe saltare o costare parecchio per tutti gli appassionati dello sci e degli sport invernali.

A lanciare l’allarme è stato il presidente di Federalberghi, che ha evidenziato come l’aumento dei costi di luce e gas potrebbe portare alla chiusura di moltissime strutture ricettive, oltre a mettere a rischio la partenza degli impianti.

Se lo scorso anno il problema era il Covid, con necessario distanziamento, utilizzo della mascherina e sanificazione delle strutture, ad oggi c’è l’incubo delle bollette.

LEGGI ANCHE: I rifugi di montagjna più belli

Settimana bianca a rischio causa bollette: l’allarme di Federalberghi

Bernabò Bocca, il presidente di Federalberghi ha voluto evidenziare una situazione difficile per tutti gli alberghi, le strutture ricettive e gli impianti: la settimana bianca è a rischio a causa del caro bollette.

Il caso degli alberghi del Salento non sarà l’unico – ha dichiarato Bocca - e nel prossimo mese ne vedremo tanti altri.

La situazione per il settore – così come per molte altre aziende e realtà del territorio – è drammatica. Non si può attendere: servono subito nuovi ristori, sostegni e aiuti per contrastare gli aumenti dei costi di luce e gas.

Settimana bianca a rischio: servono nuovi bonus e aiuti

Gli albergatori e i proprietari degli impianti hanno portato all’attenzione del Governo il tema della settimana bianca, il rischio chiusura e stop a causa delle bollette.

Servono nuovi aiuti contro il caro energia, sostegni come quelli erogati nel periodo di pandemia, ma servono adesso: il settore ricorda perfettamente lo stop di un anno causato dalla pandemia di Covid-19 e non intende ripetere l’esperienza.

D’altronde, in attesa dell’insediamento e della formazione del nuovo Governo, si iniziano già ad ipotizzare gli interventi che Giorgia Meloni – possibile nuova premier, ma ancora senza incarico – potrebbe attuare: bonus, aiuti, sostegni per famiglie e imprese.

E in attesa del nuovo decreto contro il caro bollette, i titolari di strutture e impianti invernali sono in ginocchio:

Negli anni passati, in media, il costo dell’energia incideva tra l’8 e il 15% - ha spiegato la presidente dell’Associazione nazionale esercenti funiviari, Valeria Ghezzi -. Oggi superiamo il 30%.

Settimana bianca a rischio: in Valle D’Aosta spuntano delle contromisure

Mentre si attende un intervento concreto dell’attuale o del nuovo Governo, il settore della montagna non resta a braccia conserte: in alcune Regioni sono state attivate delle contromisure per superare la crisi energetica.

Questo è il caso, per esempio, della Valle D’Aosta, dove alcuni albergatori hanno dovuto adeguare e rivedere gli orari di apertura delle strutture.

Gli hotel, quindi, resteranno aperti soltanto nei periodi in cui ci sarà un numero adeguato di ospiti da accogliere; mentre altri alberghi hanno deciso di tenere aperto solo nei fine settimana, quando sono attesi il maggior numero di turisti per la tradizione settimana bianca.

Le bollette – soprattutto nelle strutture di lusso, con centro benessere – sono triplicate: bisogna correre ai ripari.

E così, anche in Alto Adige gli hotel hanno deciso di abbassare le temperature delle piscine e chiudere qualche sauna per cercare di resistere a questa crisi energetica. Alcune strutture stanno facendo i conti per valutare la convenienza dell’apertura o meno.

Settimana bianca a rischio: il caso di Dolomiti Superski

Il direttore marketing della società Dolomiti Superski, Marco Pappalardo, ha le idee chiare sulla prossima stagione invernale:

La società – ha detto – è intenzionata a prendere un impegno nei confronti dei propri clienti e a fornire il servizio con gli standard di qualità ai quali abbiamo abituato i nostri clienti.

Allo stesso modo, anche il presidente dell’Associazione albergatori di Cortina Stefano Pirro – nonostante l’incertezza e il timore della crisi energetica –, ha confermato l’impegno nell’apertura degli impianti e nel garantire a tutti gli appassionati degli sport invernali una settimana bianca all’insegna del divertimento.

Mentre il prezzo dell’energia elettrica si può facilmente stimare e prevedere, a destare maggiore preoccupazione sono le imprevedibili oscillazioni del prezzo del gas per gli approvvigionamenti invernali.