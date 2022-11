Azione e Italia Viva fanno un ulteriore passo verso un percorso politico comune. Ad annunciarlo sono Matteo Renzi leader di Italia Viva e Carlo Calenda leader di Azione nelle rispettive newsletter. Entro Natale il Terzo Polo darà vita alla Federazione tra i due partiti. Ecco le parole di Renzi e Calenda relative al progetto.

Federazione Azione-Italia Viva, Renzi: ”Più ci dicono che siamo divisi più dimostriamo che noi facciamo politica”

”Il Terzo polo muove i suoi primi passi sul territorio – analizza Renzi nella sua enews -. Più ci dicono che siamo divisi più dimostriamo che noi facciamo politica. Sta accadendo sulla vicenda Regionali, sia in Lombardia che in Lazio. È accaduto sul posizionamento politico internazionale dell’Italia, con la piazza di Milano".

Accadrà sui temi della Legge di Bilancio. A tutti quelli che dicevano: con Azione litigherete prima di Natale, rispondo dicendo che faremo la federazione prima di Natale.

Federazione Azione-Italia Viva, Renzi: ”Assemblea nazionale del nostro partito domenica 4 dicembre a sei anni esatti dal referendum”

Matteo Renzi comunica che per quel che riguarda Italia Viva ”convocheremo la nostra Assemblea Nazionale domenica 4 dicembre 2022 a Milano. Perché proprio il 4 dicembre? Perché saranno sei anni esatti dal referendum. E noi non proviamo vergogna per le battaglie che abbiamo fatto, anzi. Il titolo dell’assemblea sarà “Il Tempo è galantuomo”. Ci vediamo a Milano.

Nella mia introduzione proporrò che l’assemblea voti la nascita della federazione e un percorso politico che porti Renew Europe a essere nel 2024 un contenitore fondamentale per la sfida italiana in Europa e per il sogno europeista in Italia.

Matteo Renzi attacca Giorgia Meloni e Giuseppe Conte

Matteo Renzi nel suo post attacca anche Giorgia Meloni sul tema dell'inversione a U che ha fatto sul tema dell'estrazione del Gas in Adriatico. E commenta, ”ne vedremo delle belle”.

Post scrittum finale su Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle:

Conte è incredibile - sostiene Renzi -. Si presenta come pacifista ed è il premier che più ha aumentato la vendita di armi. Fa l’uomo di sinistra ed era il supporter di Trump. Parla di sbarchi ed è l’uomo che col decreto Salvini chiudeva i porti. Ma il problema non è lui. Il problema è chi lo ha incoronato leader progressista. Contenti loro, contenti tutti.

Federazione Azione-Italia Viva, Carlo Calenda: ”Avanti col nostro progetto senza farci imporre l'agenda da altri”

Anche Carlo Calenda nella sua newsletter annuncia l'accordo di federazione tra Azione e Italia Viva:

”Andiamo dunque avanti – scrive Calenda - con forza sul nostro progetto senza farci imporre l'agenda da altri. Chiuderemo l'accordo di federazione tra Azione e Italia Viva”.

C'è molto da fare – scrive il leader del Terzo Polo -. Questo Governo ha iniziato malissimo. Confuso sulla politica economica, giustizialista sui provvedimenti anti rave, inumano nel modo di gestire gli immigrati salvati in mare, ammiccante nei confronti dei No-Vax. Noi siamo e rimarremo all'opposizione per costruire l'alternativa di cui l'Italia ha bisogno.

”La missione politica e culturale di Azione e del Terzo Polo è la disarticolazione di un sistema politico che ha diviso popolari, liberali e riformisti collocandoli a destra e a sinistra e in ultimo sottomettendoli a partiti populisti (Movimento 5 Stelle) e sovranisti (Lega e Fratelli d'Italia). Questa estremizzazione della politica ha determinato un declino drammatico del Paese. Le linee di frattura tra chi ha militato nelle grandi famiglie politiche europee vanno ricomposte se vogliamo avere una chance di ricostruire l'Italia”.

Federazione Azione-Italia Viva, Calenda: ”Manifestazione di Milano un successo, in Italia non esiste solo chi chiede la pace attraverso la resa degli ucraini”

”La piazza di Milano – scrive Calenda - è stata un grande successo per partecipazione e qualità degli interventi. Abbiamo dimostrato che in Italia non esiste solo chi chiede la pace attraverso la resa degli ucraini. Questa è stata infatti la grande ipocrisia della piazza di Roma”.

Si possono avere idee diverse su negoziati, iniziative diplomatiche e cause del conflitto, ma se contemporaneamente si chiede di non sostenere più militarmente gli ucraini si fa solo il gioco del Cremlino. Appagare i dittatori cedendo pezzi di sovranità altrui non è solamente immorale, ma anche controproducente. Se non aiutiamo gli ucraini a fermare Putin oggi, dovremo farlo domani, direttamente in Polonia o in Moldavia. Almeno questa lezione dalla storia dovremmo averla imparata.

Federazione Italia Viva-Azione, Calenda attacca Letta: ”Un drammatico errore partecupare alla manifestazione a Roma”

”Enrico Letta – continua Calenda - ha commesso un drammatico errore partecipando alla manifestazione di Roma. La sua "legacy" più importante, quella di aver tenuto una netta e coerente linea di politica estera, ne è uscita ammaccata e compromessa. Il cedimento alla cultura del "né con-né con" che dominava la piazza romana porta il PD sempre più vicino al M5S di Conte, in una posizione di subalternità”.