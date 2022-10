“I ragazzi non vogliono essere incasellati" con queste parole la Presidente dell'Istituto artistico Brera, a Milano, difende la scelta di introdurre i bagni “neutri”. Non è la prima scuola in Italia a riconoscere il “no-gender”.

I bagni no gender sono diventati realtà in un istituto milanese, precisamente nel liceo artistico Brera che, già in passato, si era distinto per le sue iniziative a favore dell'inclusione sessuale. Accanto alle sagome tradizionali di una donna con la gonna, un uomo e una persona in sedia a rotelle, ci sarà anche il simbolo l'unicorno, segno distintivo della comunità LGBT+.

Nei mesi scorsi lo stesso istituto ha introdotto la “carriera alias" per permettere agli studenti che stanno affrontando un periodo di transizione di modificare il proprio nome nei documenti scolastici.

La notizia del bagno no gender ha diviso il web, c’è chi li difende e chi invece crede che sia una trovata "radical chic”.

Bagni no gender a scuola, realtà in un liceo milanese: "una grande conquista per noi studenti"

Un liceo inclusivo è possibile: con questo obiettivo l'istituto artistico Brera, Milano, ha eliminato l'obbligo di scegliere tra il bagno dei maschi e delle femmine introducendo il bagno no gender "neutro".

Si tratta di uno spazio dedicato agli studenti che non si identificano in alcun genere sessuale o stanno portando a termine un percorso di transizione per il cambio di sesso. L’inclusione nelle scuole, dunque, passa anche dei servizi igienici e dalla possibilità di modificare il proprio nominativo in caso di cambio di sesso.

Per i rappresentanti dell'Istituto milanese si tratta di una conquista importantissima che apre la porta ad una inclusione concreta e non soltanto sbandierata. In tal modo coloro che non si identificano nettamente in un genere o nell’altro non dovranno subire l’imbarazzo di scegliere a quale bagno “appartenere”. Scelta difesa dalla Preside dell'istituto: