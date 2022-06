Come dopo ogni tornata elettorale infuria il dibattito e la polemica su chi ha vinto e chi ha perso. Di certo un'analisi obiettiva non può prescindere da due dati di fatto.

Il primo è che il primo turno è stato vinto dal centrodestra che ha portato a casa i due Comuni più importanti in cui si è votato, ovvero Genova e Palermo oltre a L'Aquila.

Il secondo dato di fatto è che il secondo turno è stato vinto dal centrosinistra che ha ottenuto 7 Comuni tra cui Verona e Parma che erano tra le città più attese oltre a strappare al centrodestra Alessandria, Piacenza e a sopresa anche Monza.

Nella giornata di lunedì 27 giugno hanno parlato tutti e tre i leader più importanti del centrodestra, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.

Riportiamo Letta sul Pianeta Terra

sono state le parole più incisive della leader di Fratelli d'Italia.

Elezioni Amministrative 2022: le parole dei leader, Giorgia Meloni: "Vederci quanto prima per evitare ulteriori divisioni"

Giorgia Meloni ha affidato i suoi pensieri a Facebook e a un video:

I dati di queste elezioni – scrive Meloni - ci obbligano a riportare Letta sul pianeta Terra. Se il Pd è così sicuro di avere vinto queste elezioni amministrative, allora abbia il coraggio di confrontarsi subito alle elezioni politiche. Il centrodestra torni unito e compatto per vincere le grandi sfide che ci attendono.

Meloni sottolinea che in questi ballottaggi il centrodestra poteva fare meglio, ma il dato complessivo delle amministrative, visto che Letta festeggia, ci obbligano a riportare Letta ai dati.

"Centrosinistra e 5 Stelle governavano 56 Comuni e adesso ne governano 53. Il centrodestra governava 54 Comuni ora ne Governa 58".

La sinistra perde le grandi città e si ritrova con meno sindaci di prima. Dove è la vittoria di Enrico Letta?

si chiede Meloni.

Meloni prosegue: "Questi dati non ci bastano per festeggiare, occorre fare una riflessione sul tempo che è stato inutilmente speso in polemiche interne. Trovo curiosa la polemica continua sul mancato apparentamento a Verona da parte degli alleati con attacco al sindaco di centrodestra a urne aperte mentre a Catanzaro Fratelli d'Italia sosteneva lealmente un candidato che ci ha negato l'apparentamento. A Lucca eravamo uniti, mettendo insieme liste civiche di varie estrazioni abbiamo vinto e sono contenta che a Lucca, Gorizia, Pistoia, L'Aquila, Fratelli d'Italia abbia trainato la coalizione".

Il monito di Giorgia Meloni:

Ma occorre parlarsi, parlare subito per frenare le polemiche ricordarsi che l'avversario è sempre la sinistra e mai il partito alleato. Basta litigi a partire dalla Sicilia, non possiamo mettere a repentaglio il risultato delle elezioni politiche. Per questo chiederò a Matteo Salvini e a Silvio Berlusconi di vederci il prima possibile per evitare ulteriori divisioni.

Elezioni Amministrative 2022: le parole dei leader, Matteo Salvini: ”Divisioni e litigi come a Verona non si dovranno più ripetere”

Matteo Salvini, leader della Lega, ha commentato sulla sua pagina Facebook le elezioni:

Spiace per le città perse al ballottaggio, nonostante l'impegno di candidati e militanti spesso per le divisioni e i litigi nel centrodestra come a Verona che non si dovranno più ripetere. Spiace per la bassa partecipazione al voto, spesso inferiore al 30%, un segnale che ci costringe tutti a lavorare di più e meglio

Salvini ricorda che tra il primo e il secondo turno il centrodestra passa da 54 a 58 sindaci.

Un abbraccio, scrive Salvini, tra i tanti al nuovo sindaco di Lucca, strappata alla sinistra e ai sindaci di Sesto San Giovanni e Frosinone incontrati nei giorni scorsi.

A chi gli ha chiesto se è disponibile a incontrarsi con Meloni e Berliusconi come chiesto dalla leader di Fratelli d'Italia Salvini si è detto immediatamente disponibile:

L’incontro si può fare anche domani: non è possibile perdere in città importanti perché il centrodestra si divide e sceglie di non allargarsi e di includere altre forze ed energie, per paura, per calcolo o per interesse di parte. Vediamoci e prepariamo la prossima squadra e il prossimo progetto di governo, subito, insieme.

Elezioni Amministrative 2022: le parole dei leader, Silvio Berlusconi: "Non ha vinto nessuno, ha perso la democrazia"

Silvio Berlusconi ha scritto questa analisi su Facebook:

Il centrodestra dopo questa tornata elettorale governa due Comuni in più tra quelli superiori a 15.000 abitanti. E sono stati confermati ottimi sindaci di Forza Italia. Ma credo che nessun partito possa considerarsi vincitore dopo una giornata di elezioni come quella di ieri in cui hanno votato solo 4 elettori su 10. In tutta Italia il centrodestra vince quando presenta candidati esperti, dal profilo moderato, preparati e capaci. Le divisioni degli ultimi mesi hanno allontanato molti elettori. Sarò io stesso a promuovere un confronto approfondito per disegnare l'Italia del futuro e vincere le prossime elezioni nazionali.

E in un video Berlusconi sottolinea che quando solo 4 elettori su 10 vanno a votare "a uscirne sconfitta è la democrazia. Il diritto di andare a votare di scegliere da chi essere governati è un bene fondamentale e prezioso in un paese libero. I nostri padri hanno dato la vita per ottenerlo. Tanti popoli soffrono, noi per fortuna abbiamo la libertà la democrazia. Chi rinuncia a utilizzarla si assume una grande responsabililità".

Berlusconi elenca le cause a suo avviso di questo alto astensionismo:

Le responsabillità di questa situazione sono tante, il sistema a doppio turno ha dimostrato ancora una volta di non funzionare perchè gli italiani non vanno a votare ai ballottaggi, votare solo di domenica in una calda domenica d'estate vuol dire incoraggiare l'astensionismo. Non ci hanno ascoltato sul voto di lunedì. C'è la delusione della gente per il cattivo spettacolo della politica per ribaltoni, cambi di casacca, delusione legittima. Ma la cattiva politica si combatte con la buona politica non rimanendo a casa.

Berlusconi spiega infine che l'astensionismo è la vera situazione politica che priva anche gli eletti di una vera legittimazione democratica.

"Ogni altro commento sui risultati ha poco valore. La sinistra non ha alcun motivo di cantare vittoria. Il centrodestra vince se presenta candidati esperti preparati e capaci e dell'area di centro. La coalizione del centrodestra vince soltanto quando è unita. Le divisioni degli ultimi mesi hanno allontanato molti elettori. Sarò io stesso a promuovere un confronto approfondito con i nostri alleati per disegnare l'Italia del futuro e vincere le prossime elezioni nazionali. Ieri non ha vinto nessuno, purtroppo, ieri ha perso la democrazia” chiude Berlusconi.