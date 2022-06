Domani, domenica 26 giugno si tengono i ballottaggi in decine di Comuni italiani. Decine di realtà al voto per scegliere il primo cittadino per i prossimi cinque anni. Analizziamo in questo articolo tutti i Comuni, tutti Comuni sopra i 15.000 abitanti che domani vanno al voto. Seconda parte dal Lazio alla Sicilia.