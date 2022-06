Domani, domenica 26 giugno si tengono i ballottaggi anche in decine di Comuni italiani. Decine di realtà al voto per scegliere il primo cittadino per i prossimi cinque anni. Analizziamo in questo articolo tutti i Comuni, tutti Comuni sopra i 15.000 abitanti che domani vanno al voto.

Per quel che riguarda i Comuni capoluogo di provincia si invia a questo link in cui si possono trovare le schede articolo città per città con candidati, appartentamenti e alleanze.

Ecco la prima parte relativa ai Comuni sopra i 15.000 abitanti dal Piemonte alle Marche.

Elezioni Amministrative: i Comuni al ballottaggio domenica 26 giugno, Piemonte e Liguria

A Chivasso (Torino) ballottaggio tra la candidata del centrodestra Clara Marta al primo turno con il 42% dei voti e il candidato del centrosinistra e attuale sindaco Claudio Castello che è al 40,3%.

Ad Acqui Terme, provincia di Alessandria ballottaggio tra Danilo Rapetti al 39,5% (liste civiche) e Lorenzo Giuseppe Lucchini (Lucchini sindaco) al 17,6%.

A Savigliano in provincia di Cuneo si va al ballottaggio tra Antonello Portera in testa a una serie di liste civiche (35%) e il candidato del centrosinistra Gianfranco Saglione al 28,6%.

A Omegna, provincia Verbano-Cusio-Ossola si va al ballottaggio tra Paolo Marchioni del centrodestra col 38,8% e Alberto Soressi candidato del centrosinistra che ha ottenuto il 33,8% dei consensi.

A Chiavari in provincia di Genova in Liguria si va al ballottaggio tra il civico Federico Messuti al 48,5% e il candidato del centrosinistra Mirko Bettoli al 16,8%

Elezioni Amministrative: i Comuni al ballottaggio domenica 26 giugno, Lombardia

A Sesto San Giovanni in provincia di Milano si va al ballottaggio tra il candidato del centrodestra Roberto Di Stefano al 48,8% e il candidato del centrosinistra Michele Foggetta al 38,4%.

A Abbiategrasso (Milano) si va al ballottaggio: contesa tra il candidato del centrodestra Cesare Francesco Nai (42%) e Alberto Fossati del centrosinistra al 34,7%.

A San Donato Milanese (Milano) ballottaggio tra il candidato del centrosinistra Gianfranco Ginelli 37,1% e il civico Francesco Squeri con il 33%.

A Cernusco sul Naviglio (Milano) ballottaggio con Ermanno Zacchetti del centrosinistra (40,5%) e il candidato del centrodestra Daniele Cassamagnaghi al 37,7%.

A Magenta, provincia di Milano, sfida tra il candidato del centrodestra Luca Del Gobbo al 47,4% e il candidato del centrosinistra Vincenzo Salvaggio al 31,2%.

A Melzo ballottaggio tra il civico Antonio Fusè (40,8%) e il candidato del centrodestra Franco Guzzetti (33,6%).

A Darfo Boario Terme, provincia di Brescia, ballottaggio tra Dario Colossi col 39,2% e Paola Abondio col 29,9%.

A Crema provincia di Cremona ballottaggio tra Fabio Bergamaschi candidato del centrosinistra al 48,7% e il candidato del centrodestra Maurizio Borghetti al 37,3%.

A Cesano Maderno, provincia di Monza e Brianza, ballottaggio tra il candidato del centrosinistra Gianpiero Bocca al 49,9% e il candidato del centrodestra Luca Bosio al 40,1%.

A Mortara in provincia di Pavia ballottaggio tra Ettore Gerosa candidato di Fratelli d'Italia e liste civiche con il 43% e il candidato di Lega e Forza Italia Luigi Tarantola al 27%.

A Cassano Magnago in provincia di Varese si va al ballottaggio tra il candidato di Fratelli d'Italia e Lista Poliseno Pietro Ottaviani al 35,6% e il candidato di Lega e Forza Italia Osvaldo Coghi al 20,3%.

Elezioni Amministrative: i Comuni al ballottaggio domenica 26 giugno, Veneto e Friuli Venezia

A Jesolo provincia di Venezia ballottaggio tra i due candidati del centrodestra: Christofer De Zotti appoggiato tra gli altri da Fratelli d'Italia è al 44,9%. Il candidato di Forza Italia e Lega Renato Martin è al 39,2%.

A Feltre in provincia di Belluno si va al ballottaggio tra Viviana Fusaro del centrodestra al 47,2% e Adis Zatta del centrosinistra al 45%.

A Thiene in provincia di Vicenza si va al ballottaggio tra il candidato del centrosinistra Gianantonio Michelusi al 49,2% e il candidato del centrodestra Manuel Benetti al 30,9%.

Ad Azzano Decimo, provincia di Pordenone, Friuli Venezia Giulia, ballottaggio tra Massimo Piccini del centrodestra 31,3% e Enrico Guin del centrosinistra 28,6%.

A Codroipo, provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia, ballottaggio tra Guido Nardini del centrosinistra con il 49,3% e Gianluca Mauro del centrodestra con il 42,3%.

Elezioni Amministrative: i Comuni al ballottaggio domenica 26 giugno, Toscana e Marche

A Carrara in provincia di Massa Carrara ballottaggio tra Serena Arrighi del centrosinistra con il 29,9% e Simone Caffaz candidato della Lega e di parte del centrodestra al 18,9%.

A Jesi, provincia di Ancona, ballottaggio tra il candidato del centrosinistra Lorenzo Fiordelmondo al 45,6% e il candidato civico Matteo Marasca al 36,4%.

A Sant'Elpidio a Mare provincia di Fermo ballottaggio tra il candidato civico Alessio Pignotti al 38,9% e Gionata Calcinari del centrodestra al 30,54%.

A Civitanova Marche provincia di Macerata si va al ballottaggio tra il candidato di centrodestra Fabrizio Ciarapica 46,5% e la candidata di centrosinistra Mirella Paglialunga al 31,1%.

A Tolentino provincia di Macerata è ballottaggio: si contenderanno la carica di primo cittadino Silvia Luconi del centrodestra con il 42,3% e il civico Mauro Sclavi con il 32,9%.

A Corridonia provincia di Macerata è ballottaggio tra Giuliana Giampaoli (civica e centrodestra) al 48,9% e il civico Manuele Pierantoni al 35,5%.