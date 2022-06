Mancano tre giorni ai ballottaggi che decideranno i sindaci delle città per i prossimi 5 anni. Oggi facciamo un viaggio al Sud ed esaminiamo i due comuni capoluogo che vanno al voto per il primo cittadino.

Iniziamo da Barletta e poi ci spostiamo a Catanzaro. In entrambe le situazioni ci sono ballottaggi tra il candidato del centrosinistra e il candidato del centrodestra.

Ricordiamo che si vota nella sola giornata di domenica 26 giugno nella fascia oraria dalle 7 alle 23. Poi inizia subito lo spoglio e nella notte ci saranno già i nomi dei nuovi sindaci.

Elezioni Amministrative Barletta: la sfida tra Cannito e Scommegna

Vediamo intanto come sono andate le cose a Barletta in occasione del primo turno di domenica 12 giugno. Si è classificato al primo posto l'ex primo cittadino Cosimo Cannito che ha preso il 42,27% dei voti.

La sua è una coalizione di centrodestra che comprende Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega Salvini premier, Mino Cannito Sindaco, Barletta nel Cuore, Barletta al Centro, Amico e la Democrazia Cristiana.

A contendere la carica di sindaco per il centrosinistra c'è Santa Scommegna sostenuta da una coalizione di centrosinistra ma non in tutte le sue componenti visto che il Movimento 5 Stelle è andato da solo. Scommegna ha ottenuto il 36,63% dei voti. Scommegna è sostenuta da Partito Democratico, Movimento Civico Scommegna Sindaco, Cantiere Puglia con Emiliano, Con Barletta, Barletta Popolare, Emiliano Sindaco di Puglia.

Gli altri due candidati sindaco a Barletta al primo turno sono stati Carmine Doronzo che ha preso il 18,47% da Sinistra Italiana Coalizione Civica, Barletta in Comune, Italia Viva, Barletta Sicura. Infine corsa solitaria per Maria Angela Carone con il Movimento 5 Stelle che ha preso il 2,63%.

Elezioni Amministrative 2022: Barletta verso il ballottaggio, intesa a sinistra

Se Cannito al 43% non ha molto margine di manovra con le liste rimaste fuori dal ballottaggio la situazione è molto diversa invece a sinistra.

L'ex dirigente comunale Santa Scommegna, sostenuta dal Partito Democratico e da liste civiche vicine al governatore pugliese Michele Emiliano per puntare al sorpasso in occasione del ballottaggio ha deciso ampliare in maniera ufficiale la sua coalizione.

E quindi è avvento l''apparentamento con la coalizione che sostiene Carmine Doronzo che al primo turno ha superato il 18% dei consensi.

Nessuna scelta di campo invece da parte del Movimento 5 Stelle:

La candidata Sindaco del Movimento Cinque Stelle Maria Angela Carone, i 27 candidati al consiglio comunale, gli attivisti tutti, mesi fa, convinti del fatto che poche fossero le differenze tra i due grandi schieramenti di centrodestra e centrosinistra a Barletta, hanno insieme fatto una scelta difficile ma coraggiosa: porsi equidistanti da entrambi gli schieramenti politici. Per noi, e a questo punto solo per noi, Scommegna e Cannito sono due facce della stessa medaglia. Chi ha votato M5S sarà cittadino con le mani libere domenica prossima.

Elezioni Amministrative 2022: la situazione del ballottaggio a Catanzaro

Analizziamo ora la situazione relativa al Ballottaggio a Catanzaro. A Catanzaro parte in vantaggio il centrodestra. Valerio Donati ha preso al primo turno il 44,01% dei voti. E' il candidato di Alleanza per Catanzaro, Prima l'Italia, Progetto CZ Catanzaro, Catanzaro Azzurra, Riformisti Avanti, Cambiamo con Toti!, Fare per Catanzaro, Rinascita, Italia al Centro e Volare Alto.

Con lui al ballottaggio ci sarà il candidato del centrosinistra Nicola Fiorita. Fiorita ha ottenuto al primo turno il 31,71% dei voti. Fiorita è sostenuto da Cambia Vento, Mo Fiorita Sindaco, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Catanzaro Fiorita-Psi-Volt-Civiche.

Questi sono i due candidati in lizza per il ruolo di sindaco. Nessun apparentamento è stato effettuato dai candidati ne a sinistra ne a destra.

Da analizzare i risultati degli altri candidati principali, quei voti in libera uscita potranno essere quelli che fanno la differenza.

Ad esempio ha ottenuto il 13,12% il candidato Antonello Talerico con una serie di Liste Civiche e di area centrodestra. Mentre Fratelli d'Italia ha corso per proprio conto. Al primo turno per Fratelli d'Italia si è presentata Wanda Ferro che ha ottenuto il 9,16%.

Elezioni, Ballottaggi a Catanzaro: nessun apparentamento è stato realizzato

Nessun apparentamento ufficiale a Catanzaro ma qualche dichiarazione di voto degli altri candidati alla carica di primo cittadino c'è stata.

Ad esempio anche se non c'è stato un apparentamento hanno dato indicazione di voto a Valerio Donato per Fratelli d'Italia sia la leder nazionale Giorgia Meloni che la candidata al voto al primo turno Wanda Ferro.

Fratelli d'Italia a sostegno di Valerio Donato - ha detto Ferro - È l'unica alternativa che sventa il pericolo dell'ingovernabilità e per quanto ci riguarda mai con il Pd e mai con il Movimento 5 Stelle

Invece indicazone di voto per Nicola Fiorita è stata data dal candidato della coalizione civica e di centrodestra Antonello Talerico.

Sosterrò Nicola Fiorita e rimango nel centrodestra anche se non più in Forza Italia. Di sicuro non entrerò a far parte assolutamente della sua coalizione con Pd, M5s. Non posso andare con Donato per tanti motivi - ha spiegato Talerico - ma in primo luogo perché quell'area ha posto un veto sulla mia candidatura a sindaco e non ha voluto dialogare con me anche se, adesso, cerca i miei voti con un atto politico di una scorrettezza unica.

"Sostengo Fiorita - chiude Talerico - non perché abbiamo trovato un accordo sul dare e avere e con lui sindaco non ci sarà nessuna ingovernabilità. La mia scelta non è ideologica perché in quel caso non avrei dovuto appoggiare nessuno dei due; la mia valutazione va alla persona".