Perché i bambini inglesi sono tra i più bassi al mondo? Questo dato sta preoccupando la popolazione del Regno Unito, in particolare l'Inghilterra, tanto da diventare un caso politico. Alla base di questo rilevamento negativo vi è l'alimentazione che tende sempre più alla malnutrizione.

Perché i bambini inglesi sono sempre più bassi: la spiegazione scientifica

In media i bambini inglesi crescono in altezza molto meno rispetto ai loro coetanei nonostante il dato sia incoraggiante in confronto a 12 anni fa. Come riporta Repubblica, per i bambini di sesso maschile, in Inghilterra, l'altezza media si attesta a 110,9 centimetri secondo l'ultimo rilevamento avvenuto nel 2022. Nel 2010 questo dato era 110,2. Per quanto riguarda le bambine inglesi, invece, la media in centimetri è sempre in aumento ma comunque più bassa rispetto alle loro coetanee. Stiamo parlando di 109,9 centimetri rispetto ai 109,3 centimetri del 2010.

I dati sono allarmanti in quanto alla base di questa lenta crescita in altezza vi è la malnutrizione. I bambini inglesi mangiano peggio rispetto ai loro coetanei in quanto la loro dieta è composta principalmente da cibo spazzatura. Ciò che preoccupa è l'accesso al cibo sano per le comunità più povere dell'Inghilterra.

Majid Ezzati, docente di salute globale presso l'Imperial College di Londra, ha spiegato che:

l cibo nutriente che favorisce lo sviluppo dei bambini senza farli ingrassare (legumi, pesce, frutta e carne magra) se lo possono permettere oramai sempre meno famiglie britanniche.

A molte famiglie inglesi manca dunque l'apporto di nutrienti necessario per crescere in maniera sana e questo fattore è devastante in quanto stiamo parlando di una delle Nazioni più industrializzate e all'avanguardia al mondo.

L'interesse politico e la proposta dei laburisti

Il caso è diventato politico e non solo sanitario. Si è fatto portavoce di questa allarmante situazione Keir Starmer, leader del partito laburista. Stramer vorrebbe portare avanti una campagna mirata a creare maggiore consapevolezza alimentare che impatterebbe direttamente, ed in maniera positiva, sulla salute. Queste le parole del leader laburista sulla situazione:

I bambini inglesi sono più bassi dei loro coetanei di Haiti, più grassi di quelli francesi e meno felici dei turchi.

La proposta laburista è supportata dai fatti in quanto, come ha rilevato l'Obesity Reviews, il 61% delle calorie assunte dai bambini inglesi sono fatte prevalentemente di cibo spazzatura. bevande zuccherate e cibi pronti. Nemmeno gli statunitensi, famosi per avere una dieta non proprio equilibrata, hanno questo dato percentuale così alto perché si fermano al 58%.

Sarà dunque necessario, per frenare questo trend negativo, intervenire per rendere accessibile a quasi tutte le famiglia, soprattutto quelle più povere, gli alimenti necessari a soddisfare il fabbisogno di nutrienti.

