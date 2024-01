Chi è Beniamino Zuncheddu, condannato all'ergastolo e poi innocente

La Corte d'Appello penale di Roma, con una sentenza emessa il 26 gennaio 2024, ha stabilito che l'ex pastore sardo non è responsabile della strage di Sinnai dell'8 gennaio 1991, un tragico evento che ha causato la morte di tre persone e ferito gravemente un'altra. Questa decisione ha messo fine a un'ingiusta condanna all'ergastolo basata su un labirinto di menzogne, depistaggi e false testimonianze.

Una vita in gabbia

Beniamino ha trascorso quasi tre decenni dietro le sbarre, entrando in carcere a soli 27 anni e uscendone a 59 con un'ordinanza di scarcerazione emessa il 25 novembre 2023. Durante la sua detenzione, nonostante la sua innocenza, non ha potuto usufruire degli istituti premiali previsti dalla legge, passando da una prigione all'altra senza mai smettere di proclamare la sua innocenza.

La forza della fede

Nonostante le avversità, la fede ha tenuto alta la speranza di Beniamino. "Essere libero è una cosa inspiegabile", ha commentato, esprimendo la sua gratitudine per il ritrovato stato di libertà. Ora, da uomo libero, mira a prendersi cura di sé stesso dopo anni di sofferenza. Nonostante il suo dramma personale, non prova rabbia nei confronti di coloro che lo hanno accusato ingiustamente, comprendendo che anche loro sono stati vittime di un sistema ingiusto.

La battaglia legale

La svolta nella vicenda è arrivata quando la sorella di Beniamino, Augusta Zuncheddu, ha incaricato dell'assistenza legale un giovane penalista di Cagliari, l'avvocato Mauro Trogu. Grazie agli sforzi congiunti dell'avvocato Trogu e della procuratrice generale Francesca Nanni, è stato demolito il castello di menzogne che aveva condannato ingiustamente Beniamino Zuncheddu. Fondamentale è stato anche l'appoggio mediatico fornito da Irene Testa, garante dei detenuti della Sardegna e tesoriere del Partito Radicale, che ha portato il caso all'attenzione del pubblico.

Una sentenza di giustizia

La sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'Appello di Roma rappresenta un raro caso di riscatto nella storia giudiziaria italiana. L'avvocato Mauro Trogu ha ringraziato la Corte per il coraggio dimostrato nell'ammettere l'errore commesso e ha espresso la speranza che casi simili non si ripetano in futuro. Anche Beniamino Zuncheddu ha espresso il desiderio che la verità venga alla luce, augurando a chiunque abbia dubbi sulla sua innocenza di incontrarlo personalmente per dissiparli definitivamente.

Ora, con la sua innocenza finalmente riconosciuta, Beniamino può iniziare il lungo percorso verso la guarigione, mentre la società italiana riflette sulle lezioni apprese da questa dolorosa esperienza.

Leggi anche: Che cosa è l'ergastolo ostativo? Perché fa discutere così tanto