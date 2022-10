Le tensioni tra Forza Italia e Fratelli d'Italia sul totoministri non si placano, ma si spostano dalla Salute e dall'Istruzione al ministero della Giustizia. Berlusconi vorrebbe una "fedelissima" alla Giustizia e il pensiero cade subito sulla legge Severino. Il Cavaliere rischia di essere condannato a 6 anni e in caso di condanna definitiva dovrebbe terminare la sua carriera politica nella nuova legislatura.

Berlusconi non vuole cedere il ministero della Giustizia: torna lo spettro della legge Severino

Dopo lo scontro sul ministero della Salute e dell'Istruzione che ha messo in primo piano la figura di Licia Ronzulli, il leader di Forza Italia adesso cambia obiettivo e punta tutto sul ministero della Giustizia. Il Cavaliere vorrebbe che ci fosse una sua "fedelissima" a ricoprire quella carica. Il nome della Bongiorno era stato accostato a quel ministero, ma adesso la rotta è stata invertita e spuntano due nomi nuovi: Francesco Paolo Sisto e Maria Elisabetta Casellati (già presidente del Senato della repubblica).

Giorgia Meloni, intransigente su Salute e Istruzione, pare che sia disposta ad un confronto con il Cavaliere per la poltrona alla Giustizia, rinunciando al nome di Carlo Nordio che già era stato accostato al Quirinale nel mese di gennaio 2022.

Il tentativo di abrogazione della legge Severino con il referendum sulla Giustizia

Con un referendum tenutosi nel mese di giugno 2022, gli italiani erano stati chiamati a modificare una parte del sistema giudiziario italiano. Il primo quesito referendario era relativo alla legge Severino. Il referendum proponeva di abrogare la legge Severino che prevede l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Il centrodestra aveva spinto molto per votare sì ai quesiti referendari, ma in quell'occasione vinse il no. Dunque la legge Severino ad oggi resta ancora in vigore.

Gli scenari in caso di condanna di Berlusconi al processo Ruby ter

Ciò che teme Berlusconi oltre alla condanna a 6 anni, nel caso in cui dovesse essere dichiarato colpevole per il processo Ruby ter, è la fine prematura della sua carriera politica nella nuova legislazione a trazione centrodestra. La fine del processo, tra sentenza prevista per il 2023, secondo e terzo grado di giudizio e Cassazione, è attesa per il 2026. Qualora il Cavaliere dovesse essere condannato per corruzione in atti giudiziari, di cui è accusato, dovrebbe lasciare il suo incarico ad un anno dalla fine naturale della legislatura. Per evitare che questo accada ci sarebbe bisogno di una modifica o di un'abrogazione della legge Severino, che può essere superata grazie al ministero della Giustizia tanto caro a Forza Italia.

Queste ovviamente sono solo supposizioni. C'è da dire che però un governo di centrodestra che aveva già a cuore delle modifiche al sistema giudiziario italiano, potrebbe inserire nell'agenda politica l'abrogazione della già citata legge e rispolverare gli altri quesiti referendari.