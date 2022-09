Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d'America, è preoccupato per la vittoria indiscussa di Giorgia Meloni alle ultime elezioni politiche che si sono tenute in Italia. Il monito del presidente USA è stato lanciato durante un evento per la raccolta fondi del partito democratico americano.

Joe Biden è preoccupato perché Meloni ha vinto le elezioni in Italia

Il presidente degli USA non è per niente sereno dopo l'esito delle elezioni in Italia. Sicuramente Giorgia Meloni e Joe Biden hanno delle idee profondamente diverse, ma l'inquilino della Casa Bianca non ha usato mezzi termini ed ha addirittura parlato di "pericolo per la democrazia".

"Avete appena visto cosa è accaduto in Italia in quelle elezioni. Vedrete cosa accadrà nel mondo. La ragione per cui mi preoccupo di dire questo è che non potete essere ottimisti neppure su cosa accadrà qui"

Così ha parlato Joe Biden. Il suo più grande timore, visti i risultati elettorali che hanno visto la vittoria delle coalizioni di destra in molti stati europei, è che anche in America possa tornare l'onda repubblicana, magari guidata dal suo acerrimo nemico alle elezioni presidenziali: Donald Trump. Le parole pronunciate dal presidente degli USA sono state riportate anche su Twitter da Seung Min Kim, corrispondente dalla Casa Bianca dell'Associated Press; e confermate da Alexander Nazaryan, giornalista del pool della White House.

Leggi anche: Stati Uniti-Taiwan, Biden esce allo scoperto: "In caso di attacco noi difenderemo"

Il mondo ha paura di Giorgia Meloni

Biden non è l'unico a tremare per la vittoria della Meloni. L'attenzione mediatica che hanno avuto le elezioni in Italia ha coperto quasi tutti il mondo e la maggior parte dei giornali non sono stati morbidi con Giorgia Meloni. Da chi la definisce leader dell'ultra destra a chi la definisce neo fascista, sembra che le opinioni internazionali sulla Meloni non siano per niente buone. Ma perché tutto questo astio nei confronti della leader di Fratelli d'Italia?

Giorgia Meloni, in passato, ha espresso delle posizioni molto conservatrici. Dal definire in gioventù Mussolini un buon politico ai suoi discorsi molto nazionalisti, la Meloni non è mai stata vista di buon occhio dai partiti che hanno governato l'Unione Europea e più in generale dai singoli Stati membri. A coccolare politicamente Giorgia Meloni sono stati i partiti nazionalisti e di destra europei.

Come è diventata la Meloni dopo la vittoria delle elezioni

Dopo la vittoria delle elezioni, però, sembra che da reazionaria Giorgia Meloni sia diventata moderata, soprattutto per quanto riguarda il sostegno all'Ucraina e la presa di posizione contro la Russia. Inoltre, la leader di Fratelli d'Italia, ha rivisto le sue posizioni sull'Unione Europea e anche in questo caso sembra che voglia sposare la linea comunitaria. Questa ovviamente è la teoria, poi bisognerà vedere nella pratica cosa farà la destra, quasi sicuramente guidata da Meloni, una volta al governo.

Le sfide della destra e la "democrazia a rischio"

Il nuovo governo si troverà davanti a grandi sfide e dovrà dimostrare che magari Biden e la stampa internazionale hanno sbagliato a giudicare troppo presto. Allo stato dei fatti, viene comunque difficile pensare che la democrazia sia a rischio. Il programma di Fratelli d'Italia, almeno sulla carta, non ha proposto di revocare alcun diritto. Poi, per essere pignoli, va anche sottolineato che dato che si sono svolte delle regolari elezioni e nessuno è stato costretto con la forza a votare la destra o è stato punito per aver votato la sinistra o altri partiti, dire che la democrazia è a rischio è un po' azzardato e irrispettoso nei confronti di chi ha esercitato un proprio diritto.