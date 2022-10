Uno degli sviluppi più interessanti degli ultimi giorni sul fronte diplomatico della guerra di invasione russa in Ucraina è senza dubbio l'apertura del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ad un possibile incontro tra Vladimir Putin e Joe Biden. L'incontro è ancora tutto da organizzare e da decidere ma una simile apertura rappresenta sicuramente uno spiraglio positivo per eventuali sviluppi sul lato diplomatico del conflitto. Nelle scorse ore è arrivata anche la risposta del presidente degli Stati Uniti d'America, che non ha chiuso la porta ma ha precisato le condizioni affinché questo faccia a faccia avvenga.

Biden-Putin, incontro possibile per il presidente USA

Dopo l'intervista di Lavrov alla tv di stato russa in cui il ministro degli Esteri russo ha esplicitamente parlato di una "Mosca aperta al dialogo con i paesi occidentali", è arrivata la replica del Presidente USA.

Biden, in un'intervista alla CNN, alla domanda relativa alla possibilità di un colloquio con il Presidente Russo nella cornice del G20 di Bali, in programma per il 15 e il 16 novembre nella città indonesiana, ha affermato:

Non ho intenzione di incontrarlo. Ma se per esempio venisse da me al G20 e mi dicesse: "Voglio parlare del rilascio di Griner" allora lo incontrerei. Ma dipenderebbe, non posso immaginarlo ora. Abbiamo preso una posizione, l'idea che non ci sia nulla sull'Ucraina senza l'Ucraina. Non ho intenzione di negoziare con la Russia, e nessuno è pronto a farlo, sull'ipotesi che loro restino in Ucraina o tengano pezzi di Ucraina. Quindi dipende da cosa vuole parlare. Ha agito in maniera brutale, penso abbia commesso crimini di guerra, quindi non vedo nessuna logica nell'incontrarlo ora

Il presidente USA si dice dunque aperto alla possibilità ma non intende trattare sul destino dell'Ucraina al posto della stessa Ucraina. Diversamente il dialogo sarebbe invece di suo interesse se al centro dell'incontro ci fosse il rilascio di Brittney Griner, cestista statutitense molto nota, in carcere in Russia da febbraio con l'accusa di traffico di droga dopo che nel suo bagaglio fu trovato dell'olio di hashish.

Il caso Griner ha suscitato un forte dibattito negli Stati Uniti e molti atleti e star di vario tipo, oltre che larga parte dell'opinione pubblica, hanno spinto affinché la Casa Bianca ottenesse il rilascio della cestista. I progressi sul caso sono tuttavia stati decisamente scarsi, in virtù della linea negoziale molto dura da ambo i lati. La Russia conosce il peso negoziale del caso mentre gli Stati Uniti sono storicamente molto rigidi sul trattare casi del genere, consci del fatto che cedere su ricatti simili potrebbe provocarne di nuovi in futuro.

