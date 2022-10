Il blocco navale è un vero e proprio rischio per l'Italia. Ecco cos'è la proposta di Giorgia Meloni per fermare l'immigrazione. Molte leggi impedirebbero di metterlo in atto.

Una delle proposte di Giorgia Meloni in campagna elettorale e ripresa più volte anche dopo la vittoria di queste è un blocco navale per frenare l'immigrazione. Ma cos'è veramente un blocco navale e perché per il nostro Premier è l'unica misura necessario per fermare l'arrivo di clandestini in Italia.

Giorgia Meloni insiste sul blocco navale per bloccare l'immigrazione clandestina, ma la sua idea è più un accordo di cooperazione

L'idea di Meloni non è proprio quella di un blocco navale vero e proprio, ma quella di una "missione europea in accordo con le autorità nordafricane". In campagna elettorale la Meloni sosteneva che uno Stato serio ha il dovere di difendere i suoi confini e i suoi porti. Per frenare le ondate di immigrati clandestini l'unica soluzione era dunque un blocco navale. Ovviamente c'era bisogno di un accordo bilaterale con le Nazioni da cui partivano i barconi e, facendo l'esempio della Libia, l'Italia e il paese nordafricano avrebbero dovuto mettersi d'accordo per impedire che il barcone partisse. La Meloni poi faceva leva sul suo lato più umano: se i barconi non partono ci sono meno morti nel Mediterraneo. Poi tornava a fare il punto sulla situazione: se i barconi non partono ci sono meno clandestini che entrano nel nostro Paese.

Ecco cos'è davvero un blocco navale, si rischia una dichiarazione di guerra

Questa proposta non è piaciuta a molti, nemmeno agli interni a Fratelli d'Italia. Ma questa fantomatica misura tanto cara al premier Meloni è diversa da quella che la legge definisce un blocco navale. Quando si parla di blocco navale si sta parlando di un’azione militare attraverso cui vengono bloccati i porti di uno Stato da parte delle forze armate di uno o più Stati. Ad intervenire su questa azione militare è l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) che all'articolo 42 del suo statuto afferma che il blocco navale non è mai consentito se non in alcuni casi estremi di legittima difesa: aggressione oppure invasione. In una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, datata 14 dicembre 1974, si parla addirittura di atto di guerra. In assenza di una dichiarazione di guerra, infatti il blocco navale viene considerato come un atto di guerra verso il Paese di cui si vogliono controllare i porti.

Le norme nazionali e internazionali che andrebbe a violare

Ora, per essere ancora più precisi, questa misura è inapplicabile perché violerebbe l'articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti umani: "Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese". Un'altra norma che si andrebbe a violare è il primo comma dell'articolo 11 della nostra Costituzione: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". Quindi a parlare di blocco navale c'è il rischio di dichiarare indirettamente guerra a qualche Stato. Adesso, dunque, qualora la maggioranza dovesse dare l'ok ad un "blocco navale" in stile Meloni, forse sarebbe opportuno cambiargli nome per non cadere in incidenti diplomatici.