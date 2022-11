Tra le varie problematiche relative ai costi dell'energia a breve se ne aggiungerà un'altra. Con il nuovo anno è infatti in arrivo la fine del mercato tutelato di gas, per le famiglie, ed energia, per condomini e microimprese. Arrivano allarmi da più parti per una situazione che rischia di essere insostenibile per molte microimprese e commercianti. Secondo Assoutenti, basandosi sui dati di Arera, il passaggio al mercato libero potrebbe portare ad aumenti del +166% sul gas e del +124% sull'elettricità.

Ecco cosa succede con la fine del mercato tutelato.

Caro bollette, fine mercato tutelato: cos'è e cosa comporta

A partire dal 1 gennaio 2023 scatterà ufficialmente la fine del mercato tutelato. Con il termine di "mercato tutelato", generalmente indicato come "Servizio di maggior tutela" si intende la fornitura di energia ad utenti di piccole dimensioni (come appunto famiglie, microimprese o piccoli commercianti) con un quadro contrattuale volto a tutelare gli acquirenti e che si basa su condizioni economiche stabilite trimestralmente da Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

La fine del mercato tutelato e il conseguente passaggio al mercato libero comporterà dunque forti aumenti del costo delle bollette a partire dal prossimo anno. Per questo motivo in molti, da Assoutenti al Codancos, chiedono un intervento del governo.

Assoutenti: "Il governo vari una proroga"

È il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, a lanciare un appello diretto al governo con una semplice ed esplicita richiesta, ovvero la proroga del mercato tutelato del gas. Queste le parole di Truzzi:

Il Governo deve necessariamente tenere conto di tale abnorme divario per tutte le decisioni che adotterà in ambito energetico. Con l'imminente fine del regime tutelato le famiglie verranno proiettate in un mercato, quello libero, dove le tariffe e le condizioni economiche sono estremamente piu' svantaggiose, con inevitabili aggravi di spesa.

Per questo motivo l'associazione lancia una richiesta al governo Meloni e al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica "una proroga del mercato tutelato gas, almeno fino al gennaio 2024 come per la luce, con possibilità di ulteriori rinvii se dovesse proseguire l'emergenza in atto, in modo da salvare famiglie e imprese dai costi insostenibili del mercato libero."

D'altronde i dati elaborati da Assoutenti delineano una situazione sicuramente preoccupante, con bollette del gas che sul mercato libero raggiungerebbero 5.000 euro annui, segnando un aumento del +166% rispetto al prezzo del mercato tutelato. Situazione ugualmente difficile per l'elettricità, con una media di 2.429 euro annui (+124% rispetto al mercato tutelato).

