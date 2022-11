Nonostante un deciso miglioramento relativo al costo dell'energia nel mese di ottobre, il problema non è ancora del tutto risolto. È lo stesso governo ad ammetterlo nella parte introduttiva del Def (Documento di economia e finanza) nella quale si parla di possibili nuove impennate dei prezzi nel periodo invernale, in particolare per i primi mesi del 2023. A complicare ulteriormente la situazione ci sarà inoltre a breve anche la fine del mercato tutelato per le forniture del gas.



Ecco dunque cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi sul fronte energetico, stando alle stesse previsioni del governo.

Bollette gas, i prezzi salgono ancora: ecco spiegato il motivo

Arrivano da più parti campanelli di allarme che invitano alla massima allerta per quanto riguarda il caro energia. Il -12,8% registrato sulle bollette del gas di ottobre sembra essere stata solo una breve parentesi. Segnali non rassicuranti sono registrati sia da Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambienti) che dallo stesso governo.

Nell'introduzione al Documento di economia e finanza, documento all'interno del quale vengono definite le politiche economiche e finanziarie da impostare e perseguire tramite la legge di bilancio, il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha così esposto la situazione energetica attuale e quella prevista per i mesi a venire:

Per quanto i prezzi dell’energia siano recentemente diminuiti essi restano a livelli assai elevati e vi è il rischio di una nuova impennata durante i mesi invernali. Inoltre l’approvvigionamento di gas dell’Italia si basa principalmente su flussi di importazione soggetti a rischi di varia natura nell’attuale contesto geopolitico.

È per questo motivo che il governo ha deciso di stanziare con la prossima legge di bilancio ben 30 miliardi per il caro energia fino al 2023, con 9 miliardi per il 2022 e 21 miliardi previsti per il 2023.

Anche Arera avverte sul rialzo dei prezzi

Ad avvertire sul tema ci ha pensato anche Arera, in particolare tramite la figura del Presidente Stefano Besseghini che invita a non abbassare la guardia. Le misure messe in campo dalla stessa Arera che hanno contribuito ad una flessione dei prezzi per il mese di ottobre non devono far pensare che la situazione sia risolta. Queste le parole del Presidente Besseghini:

Non abbassiamo la guardia [...] I valori rimangono molto alti rispetto al passato e, se è vero che hanno avuto un impatto modesto per le famiglie nel periodo estivo, determineranno bollette più impegnative con il crescere dei consumi della stagione invernale, con prezzi che sono previsti in risalita per la maggiore domanda dei mesi freddi. L’invito resta quindi quello a fare attenzione al risparmio e all’efficienza energetica

