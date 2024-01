Bollette, arrivano le penali per recesso anticipato: ecco come funzionano

Dal 1° gennaio 2024, una delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), datata 6 giugno, ha introdotto nuove regole in grado di impattare sui contratti a tempo determinato e indeterminato. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e le reazioni scaturite da queste nuove disposizioni.

Oneri di recesso anticipato: la delibera ARERA del 6 giugno 2023

La delibera dell'Arera, emanata il 6 giugno 2023, ha definito nuove regole in merito agli oneri di recesso anticipato per i clienti domestici e le piccole imprese nel settore dell'elettricità. Secondo il testo, gli oneri possono essere applicati "esclusivamente nei contratti di durata determinata e a prezzo fisso".

La delibera specifica che anche i contratti a tempo indeterminato possono subire oneri di recesso anticipato se presentano "condizioni economiche a prezzo fisso di durata determinata". Questa possibilità è limitata al primo periodo di validità delle condizioni economiche.

Obblighi per i fornitori e indicazioni contrattuali

L'Arera ha fissato chiari obblighi per i fornitori in merito al recesso e all'onere ad esso associato. Nel contratto, l'onere deve essere indicato "chiaramente" nel suo importo massimo e deve essere "specificamente approvato e sottoscritto dal cliente". Ulteriori dettagli devono essere forniti nel riquadro "Modalità e oneri per il recesso" della scheda sintetica, che riassume le caratteristiche dell'offerta.

Specifiche sugli importi e variazioni unilaterali

La delibera stabilisce che il venditore deve specificare che la somma indicata nel contratto rappresenta un importo massimo, riducibile in base all'effettiva perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato. Inoltre, qualsiasi variazione unilaterale delle condizioni da parte del venditore comporta la decadenza dell'applicazione degli oneri di recesso anticipato.

Proporzionalità della penale e onere di prova del venditore

L'autorità specifica che la somma richiesta come penale deve essere proporzionata e non può superare la perdita economica diretta subita dal venditore, compresi i costi legati a investimenti o servizi già forniti al cliente nell'ambito del contratto. Inoltre, spetta al venditore dimostrare l'esistenza e l'entità di tale perdita economica.

Reazioni delle associazioni dei consumatori e azioni legali

Le nuove disposizioni hanno suscitato critiche da parte delle associazioni dei consumatori. L'Associazione Consumerismo ha definito "assurde" le penali e ha sottolineato la presenza di "condizioni vincolanti" in contrasto con il concetto di libero mercato. Il Codacons ha annunciato un ricorso al Tar del Lazio, dichiarando gli oneri "illegittimi" e prospettando una "class action per conto di tutti gli utenti ingiustamente danneggiati". Assoutenti ha richiesto l'intervento dell'Antitrust, mentre Mister Prezzi ha evidenziato che queste penali, sebbene potessero avere senso prima della crisi energetica, attualmente distorcono la concorrenza impedendo ai consumatori di scegliere offerte più convenienti.

La delibera Arera, basata sulla direttiva elettrica UE del 2019, ha introdotto nuove regole sugli oneri di recesso anticipato nell'elettricità a partire dal 1° gennaio 2024. Queste disposizioni, se da un lato cercano di tutelare i fornitori, hanno generato critiche e preoccupazioni tra le associazioni dei consumatori. Il dibattito sulle penali e la loro proporzionalità rimane aperto, mentre i ricorsi legali e le richieste di intervento da parte delle autorità competenti rendono la situazione ancora più complessa. Gli attori del settore e i consumatori dovranno monitorare da vicino gli sviluppi futuri per comprendere appieno l'impatto di queste nuove regole nel panorama energetico italiano.