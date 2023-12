Applicato per la prima volta il braccialetto elettronico d'urgenza: come funziona

Uno stalker di 30 anni della provincia di Monza è la prima persona a cui è stato applicato il braccialetto elettronico d'urgenza. Ecco come funziona questo dispositivo e cosa succede in caso di manomissione.

Il braccialetto elettronico d'urgenza è stato applicato per la prima volta in Italia, per la precisione in provincia di Monza, ma come funziona? Le vittime dei cosiddetti "reati spia", che riguardano violenze di genere o stalking, possono stare leggermente più tranquille in quanto grazie a questo nuovo dispositivo, i malintenzionati non potranno più raggiungerle.

Applicato per la prima volta in Italia il braccialetto elettronico d'urgenza: come funziona

La persona che indossa il braccialetto elettronico d'emergenza ha delle restrizioni severe e ben precise da rispettare: deve stare ad almeno 500 metri di distanza dalla sua vittima e non può trovarsi negli stessi luoghi in cui si trova la vittima. A garantire la corretta osservazione di tali norme è proprio il dispositivo elettronico.

La prima persona ad indossare il braccialetto elettronico d'urgenza è un 30enne della provincia di Monza che è stato accusato di stalking e minacce da una ragazza che non voleva avere una relazione con lui. Tra le vittime del 30enne non figura solo la ragazza, ma anche i suoi amici. Lo stalker non si era limitato solo a perseguitare queste persone, ma anche a minacciarle.

Il 30enne ha continuato a molestare la vittima e i suoi amici nonostante la condanna in primo grado ad 1 anno e 6 mesi di reclusione. Il giovane brianzolo, oltre a non considerare la condanna, non si era mai presentato ai colloqui con lo psicologo e aveva completamente ignorato l'ammonimento del questore di Monza.

Il Ddl contro la violenza sulle donne

Grazie al Ddl contro la violenza sulle donne, che è entrato in vigore pochi giorni fa, per la precisione il 9 dicembre 2023, il questore ha potuto proporre l'applicazione del braccialetto elettronico d'urgenza per monitorare gli spostamenti del 30enne ed impedire che continui a minacciare le sue vittime. Lo stalker ha accettato di indossare il dispositivo elettronico così non sarà più obbligato a doversi presentare ogni tre giorni alle forze di Polizia.

Qualora lo stalker dovesse manomettere il braccialetto o avvicinarsi alla vittima scatterebbero le manette e la pena prevista sarebbe la reclusione da 1 a 5 anni. In questo caso non è necessaria nemmeno la flagranza di reato per proseguire all'arresto.

Il Ddl contro la violenza sulle donne ha avuto un iter abbastanza veloce in quanto è stato approvato in via definitiva il 22 novembre 2023 ed è entrato il vigore dopo 18 giorni. A presentarlo in Parlamento sono stati Eugenia Maria Roccella, Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Matteo Piantedosi, Ministro dell'interno e Carlo Nordio, Ministro della giustizia.

Il testo del Ddl è stato approvato alla Camera il 26 ottobre 2023 e il 22 novembre 2023, in Senato. In entrambi i casi la votazione è stata unanime e nessuno si è astenuto o ha votato contro il Ddl.

