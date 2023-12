Rivoluzione green europea: ecco quali caldaie a gas saranno vietate e da quando

In arrivo limitazioni per le caldaie a gas da parte dell'Unione Europea e della rivoluzione case green che vuole applicare: ecco che cosa dovrà cambiare

L'Unione Europea sta compiendo passi significativi nella sua transizione verso un'agenda più sostenibile, con nuove normative mirate a ridurre le emissioni provenienti dagli edifici in tutto il continente. Queste norme includono disposizioni che prevedono l'eliminazione progressiva delle caldaie a gas.

Obiettivo emissioni zero entro il 2050

L'Unione Europea ha l'ambizioso obiettivo di ridurre i consumi energetici e raggiungere un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050. Gli edifici attualmente rappresentano il 40% dell'energia consumata e il 36% delle emissioni dirette e indirette di gas serra legate all'energia. Questo ambizioso progetto mira a trasformare radicalmente il settore immobiliare per contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici.

Un passo verso la sostenibilità

Il 7 dicembre scorso, l'Unione Europea ha introdotto nuove norme ancora provvisorie, in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento e del Consiglio. Queste norme, se adottate, rappresenteranno un importante passo verso la sostenibilità ambientale. Tuttavia, si stanno affrontando resistenze da alcuni paesi che devono ancora adeguarsi pienamente all'approccio green.

Decarbonizzazione del patrimonio edilizio europeo

Il relatore all'Europarlamento, Ciaràn Cuffe, ha brillantemente evidenziato l'enorme significato intrinseco a queste recenti norme, qualificandole non solo come un "risultato straordinario", ma anche come un monumentale progetto destinato a plasmare il futuro attraverso la decarbonizzazione del patrimonio edilizio a livello mondiale.

Nella sua eloquente esposizione, Cuffe ha sottolineato come tali misure incarnino la manifestazione dell'arduo impegno dell'Unione Europea nel ruolo di pioniere nella cruciale battaglia contro l'impatto ambientale degli edifici. Questa prospettiva ambiziosa non solo rispecchia una determinazione incrollabile nel perseguire la sostenibilità, ma attesta altresì la volontà dell'UE di fungere da catalizzatore per un cambiamento su scala globale, ponendosi all'avanguardia nella definizione di standard ecologici e nell'ispirare altre nazioni a seguire l'esempio in una collaborazione congiunta per un futuro più verde e responsabile dal punto di vista ambientale.

Lo stop alle caldaie a gas entro il 2040: le implicazioni

Uno degli obiettivi chiave di questa direttiva è l'eliminazione dei combustibili fossili. Inizialmente programmato per il 2035, l'obiettivo è stato spostato al 2040, segnando lo stop definitivo alle caldaie alimentate a gas. Questa mossa è cruciale per ridurre l'impronta di carbonio degli edifici e promuovere fonti di energia più sostenibili.

Per coloro che già posseggono caldaie a gas, non c'è alcun divieto immediato. Non sarà illegale possedere una caldaia a gas, ma dal 2040 non sarà più possibile produrle o venderle. Nel frattempo, gli incentivi per l'acquisto di nuove caldaie a gas saranno gradualmente eliminati nei prossimi anni.

Gli edifici residenziali più inquinanti hanno sette anni di tempo per ridurre il consumo medio di energia primaria del 16%. La scadenza è il 2030, ma entro il 2035 la percentuale salterà al 20-22%. Per gli edifici non residenziali, il limite è del 16% entro il 2030, ma aumenterà al 26% entro il 2033.

Verso gli edifici a emissioni zero: obblighi e scadenze

Un'altra data significativa è il 2030, quando tutti i nuovi edifici residenziali dovranno essere costruiti a emissioni zero. Per gli edifici pubblici, l'obbligo scatterà dal 2028. Inoltre, le nuove norme impongono l'installazione obbligatoria di pannelli solari su tutti i nuovi edifici, gli edifici pubblici e quelli non residenziali molto grandi.

La decisione dell'Unione Europea di eliminare progressivamente le caldaie a gas è una mossa cruciale in ambito della politica green applicata per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici. Queste nuove norme non solo ridurranno le emissioni, ma promuoveranno un approccio più sostenibile nella gestione dell'energia negli edifici.

I cittadini europei sono chiamati a essere parte di questa trasformazione, adottando soluzioni energetiche più pulite e contribuendo alla costruzione di un futuro più verde.