Addio al clima mite del mediterraneo! Saranno giorni di fuoco secondo il meteo, con il caldo in arrivo, e molte città italiane toccheranno i 40 gradi. Molto presto, secondo gli studiosi, anche l’Italia diventerà invivibile e sperimenterà il fenomeno delle migrazioni climatiche. Nel 2050 migliaia di italiani profughi climatici saranno costretti a migrare verso le regioni del nord Europa.

A parlare di migrazioni climatiche è il professor Filippo Giorgi – al momento, a capo di uno dei gruppi di lavoro dell’Ipcc delle Nazioni Unite – che avverte dell’imminente cambiamento:

L’Italia subirà mutamenti climatici tali da rendere poco vivibili le pianure e in particolare le città

Il clima sta cambiando e questo lo stiamo vedendo. A conferma di ciò, la siccità – che è stata la causa della tragedia della Marmolada, oltre che numerosi problemi alle coltivazioni – o le pericolose grandinate e/o nevicate fuori stagione, scene come quelle che si vedono in alcuni film apocalittici, ma che in realtà non lo sono.

La siccità, la desertificazione ed il cuneo salino in aumento saranno solo alcuni dei numerosi problemi che il cambiamento climatico sta portando con sé. L’estate 2022 si sta dimostrando piena di sorprese, come se due anni di pandemia non ci avessero sconvolti abbastanza.

Secondo il professor Filippo Giorgi tutti questi fenomeni in aumento nel nostro paese non sono un caso, perché “Il territorio italiano si riscalda a velocità doppia di altri Paesi” – e aggiunge:

Il territorio italiano si è già riscaldato di 2,5 gradi nel corso degli ultimi 100 anni. Considerato che la media globale è 1 grado, è più del doppio di altri Paesi. Accade perché il Mediterraneo è una zona di transizione dal clima arido del Nordafrica a quello molto umido e temperato del Nord Europa. […] Più di un grado in cent’anni è qualcosa che il nostro Pianeta non ha mai visto nella sua storia geologica recente

Quest’aumento delle temperature avrà certamente delle ripercussioni sul nostro territorio. Ma un nuovo caldo sta per arrivare.

Secondo i meteorologi de iLMeteo.it “A partire dalla seconda parte della settimana” — afferma il meteorologo Stefano Rossi — “l’anticiclone africano si espanderà sempre più, supportato da masse d’aria bollenti in arrivo direttamente dal cuore del Deserto del Sahara.”

Di fatto, la particolare configurazione meteo che si andrà a creare è come una sorta di blocco anticiclonico in grado di provocare prolungate ondate di calore, un po’ come già accaduto negli ultimi mesi: e stavolta la fiammata rischia di essere ancora più intensa

Ma vediamo quali saranno le previsioni per i prossimi giorni e le città più calde d’Italia.

Da domani, 14 luglio, in Italia si abbatterà l’anticiclone africano, con temperature record

Giovedì 14 luglio il caldo africano si abbatterà su gran parte del Paese. Al nord sarà presente una leggera nuvolosità, soprattutto sulle Alpi, ma che si dissolveranno in serata. Gli esperti non escludono dei locali rovesci sulle Alpi Occidentali piemontesi e lombarde.

Le città più calde saranno Bologna con 35°C, Firenze con 36°C e Napoli con 32°C.

Nel fine settimana arriverà il caldo vero: si toccheranno punte di 38 gradi al nord

Venerdì 15 sarà una giornata torrida, nonostante la presenza di nubi in tarda serata fra Trentino-Alto Adige Orientale, alto Veneto e Friuli. In pianura padana potremmo assistere a picchi di 39 gradi, mentre al centro-sud e nelle isole la temperatura toccherà i 35 gradi.

A toccare la temperatura più alta saranno Milano e Bologna con 38-39°C. Seguiranno Firenze con 36°C e Roma, mentre Bari toccherà i 34°C.

Anche sabato 16 luglio non deluderà le aspettative. Le previsioni prevedono per questa giornata sole ovunque e le temperature toccheranno i 36 gradi durante le ore pomeridiane.

La temperatura più alta al nord verrà toccata dalle città come Milano, Padova, Ferrara e Bologna. Qui, la colonnetta di mercurio toccherà i 37 gradi.

Al centro sud, invece, nelle regioni come Toscana, Lazio e nelle isole, la temperatura riuscirà a raggiungere facilmente i 38°C. Domenica 17 luglio, le temperature caleranno un po’ e città come Milano e Bolzano “respireranno” un po’ con l’arrivo dei 34 gradi, ma a Catanzaro la temperatura sarà stabile a 35°C.

Ad ogni modo, la traiettoria dell’anticiclone potrebbe modificarsi, come dice Nicola Tedici de iLMeteo.it, anche se “le temperature toccheranno nuovamente i 40°C all’ombra e non sarà una piacevole sensazione”.

Il mar mediterranneo sperimenterà le temperature caraibiche

A preoccupare sarà la giornata di lunedì 18 luglio, perché a riscaldarsi stavolta sarà il mare con 28 gradi, temperatura tipica dei Caraibi, uno degli scenari già previsti dai maggiori climatologi dell’Ipcc: lo scioglimento dei ghiacciai, il riscaldamento dei mari e l’innalzamento del loro livello.

Dovremmo abituarci davvero a tutti questi cambiamenti? E come reagirà il nostro corpo? Secondo il professor Giorgi, studioso dei cambiamenti climatici, l’innalzamento delle temperature avrà degli effetti anche sulla nostra salute:

Posto che il problema principale sarà delle città costiere, a causa dell’innalzamento dei livelli del mare, il punto critico per tutte le altre città sarà la cosiddetta vivibilità. Il corpo umano non riesce a raffreddarsi adeguatamente, e quindi a funzionare, se viene esposto per periodi prolungati a certe temperature — come 25 gradi stabili di notte e 35 di giorno, con umidità intorno al 90% — e, nello scenario estremo, le zone di clima a scarsa vivibilità (oggi tipico di alcune aree del Medioriente e dell’Asia) si amplierebbero sempre più

Ma molti negazionisti non sminuiscono problema e ci scherzano su, come ha fatto Trump in questi giorni:

"Ho sentito che gli oceani si alzeranno nei prossimi 300 anni. Abbiamo problemi più grandi di così” – e conclude - Avremo un po’ più di proprietà sulla spiaggia, che non è la cosa peggiore del mondo”

Ma saremo pronti ad affrontare tutte le conseguenze delle nostre azioni?