Calenda: "Non andremo in maggioranza se centrodestra rompe. Renzi? Chiedete a lui ma è no. Berlusconi e Salvini cercheranno di logorare Meloni". Le sue parole

Carlo Calenda leader di Azione e della coalizione Terzo Polo insieme a Italia Viva ha preso parte alla trasmissione "Che tempo che fa" di Fabio Fazio.

"Non siamo disponibili a far parte della maggioranza di governo nel caso in cui la destra rompesse. Diciamo no così come abbiamo detto no ai Cinque Stelle", ha rimarcato Calenda.

Interpellato sull'incontro di oggi tra Meloni e Berlusconi Calenda spiega: ”Alla fine si prenderanno a pacche sulle spalle e il giorno dopo Berlusconi e Salvini cercheranno di logorare la Meloni, è sempre lo stesso film". Ecco le parole più significative di Calenda da Fazio.

Verso il Governo Meloni, le parole di Calenda: ”La storia politica di La Russa inappropriata per essere la seconda carica dello Stato”

Si parte naturalmente dalla giornata dell'elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato senza i voti di Forza Italia ma con in contributo delle opposizioni nel segreto dell'urna.

Calenda nega che siano arrivati voti al Terzo Polo a La Russa e ironizza sui cronometri delle persone entrate: ”Ho seguito questa vicenda di una specie di Var – dice Calenda – all'ingresso della zona voto. Non è andata così ma mettiamo anche che i senatori di Renzi lo abbiano votato, ma sono molti di meno dei voti in più che ha avuto La Russa".

"Ma tutti gli altri voti da dove sono arrivati? Io credo che su questo voto su La Russa ci sia un accordo sulle vicepresidenze che al momento ci esclude del tutto. Detto questo però lo ripeto. Trovo la storia politica e le affermazioni di Ignazio La Russa totalmente inappropriate per svolgere la funzione della seconda carica dello Stato".

Verso il Governo Meloni, le parole di Calenda: ”Sarebbe molto singolare se dopo non essere andati insieme alle elezioni, noi scoprissimo che si può fare opposizione insieme”

Fazio interpella Calenda sulla non unità delle opposizioni.

”Sarebbe molto singolare – argomenta Calenda - se dopo non essere andati insieme alle elezioni, noi scoprissimo che si può fare opposizione insieme".

Noi abbiamo proposto un piano per ridurre i costi di elettricità e gas, ho mandato a Letta questo documento. E non ho avuto risposta. Per me con i 5 Stelle è impossibile: i 5 stelle sono per la resa dell'Ucraina, quando voti per non mandare le armi è così. Per me priorità del paese non sono sussidi e bonus come per loro ma sanità e istruzione che stanno crollando a pezzi. Hanno idee diverse su politica energetica, io voglio i rigassificatori, loro no.

"La politica negli ultimi anni è fallita, perchè tutti votano contro qualcuno e non per qualcosa. Occorre uscire da questa situazione".

Verso il Governo Meloni, le parole di Calenda: ”Renzi ha fatto un passo indietro sulla leadership, diamogliene atto”

Fazio chiede a Calenda se dopo il voto non ha qualche rimpianto per la ”non alleanza col Pd”.

”Avevamo la stessa idea, spiega - il fatto che in un momento così complicato doveva rimanere Mario Draghi. Noi dobbiamo/dovevamo fare un'agenda chiara con dei sì e dei no. Letta poi ha portato in alleanza persone che la pensano all'opposto rispetto a me su tante cose con la sola ragione che altrimenti vince la destra. Io sono liberal democratico, noi abbiamo fatto il nostro percorso. Renzi ha fatto un passo indietro sulla leadership della coalizione, diamogliene atto".

Dopo avere firmato con me Letta mi ha detto che avrebbe firmato una ”cosa” con Fratoianni e Bonelli. Lo avvisai, ”guarda Enrico che la gente non capisce”. Poi in campagna elettorale ha detto che non governerebbe con loro. Ma la gente non capisce, è una follia che non ha senso. Secondo me è stato uno dei tanti errori, la porta è aperta a fare cose insieme su scuola, energia. Ma buttare dentro tutto chi la pensa come i 5 stelle e come Calenda non si può fare.

Verso il Governo Meloni, le parole di Calenda: ”Non disponibili a entrare in maggioranza”

Alla domanda di Fazio se il Terzo Polo sia disponibile in caso di rottura immediata o futura nella coalizione di centrodestra, la risposta di Calenda è "no". Un no deciso.

Fazio gli chiede se vale anche per Renzi: ”Per Renzi lo deve chiedere a Renzi, dice Calenda, ma quello che abbiamo detto in campagna elettorale è questo. Quello che abbiamo promesso agli elettori è questo. Italia Viva e Azione sono due partiti separati, che si sono federati in questa lista proposta insieme. Ma la risposta è no, questo non è il partito popolare europeo, questa è una destra che ha un'origine sovranista, che finirà a litigare con l'Europa.

In campagna elettorale ho detto che la destra era divisa su tutto e infatti si vede ora. In democrazia i cittadini hanno scelto e quindi spetta a loro governare, ma i cittadini poi devono assumersi la responsabilità di quello che hanno votato. E' successo con Salvini, coi 5 Stelle prima e con Meloni adesso, vengono promesse rivoluzioni magnifiche ma non accadono mai. Cittadini "re" ma se lo ricordino”.

Verso il Governo Meloni, le parole di Calenda: ”Berlusconi e Salvini cercheranno di logorare Meloni”

Interrogato su come finirà la vicenda Meloni-Berlusconi, Calenda spiega:

Alla fine si prenderanno a pacche sulle spalle e il giorno dopo Berlusconi e Salvini cercheranno di logorare la Meloni, è sempre lo stesso film. Meloni cercherà di Governare, i pariti più piccoli le fanno l'opposizione interna dal Governo.

Interrogato anche su Emma Bonino: ”Mi spiace la rottura. Mi sono candidato a Roma. Abbiamo fatto una scelta diversa, sono disponibile a collaborare ma la scelta di quel collegio l'ha fatta lei. E' comunque una perdita per il Parlamento la sua assenza”.