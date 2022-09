Tra Carlo Calenda e il suo ex partito, ed alleato per qualche giorno ad agosto, non scorre buon sangue. Il leader di Azione pensa infatti che il PD, così com'è adesso, non ha ragione di esistere.

Carlo Calenda, fondatore e leader del partito Azione, ha detto che il PD non ha più ragione di esistere. La sua affermazione è molto forte, soprattutto perché prima dell'alleanza con Italia Viva aveva stretto un accordo poi infranto con Enrico Letta. Il leader di Azione ha poi risposto, in maniera più diplomatica, anche agli attacchi da parte di Emma Bonino, leader di +Europa.

Calenda attacca il PD: "Così com'è oggi, non ha più senso di esistere"

Carlo Calenda è uno di quei politici che non le manda a dire, che non tiene tutto per sé e che sa essere duro e molto critico, soprattutto quando viene attaccato. Questa volta però è lui ad attaccare il PD dopo che spesso proprio il suo ex partito l'ha accusato di aver fatto il gioco della destra. Il leader di Azione ha parlato durante la trasmissione "Mattino Cinque" ed ha dichiarato, a proposito del PD:

"Penso che il PD debba riflettere, anche se sono 15 anni che riflette su cosa debba essere. Credo tornerà nelle braccia dei 5 Stelle ma il PD, così com'è oggi, non ha più senso di esistere: metà di loro guarda a noi, al riformismo; l'altra metà guarda ai 5 Stelle".

Poi Calenda dà la sua idea di politica che potremmo definire "tripolare":

"Io credo che in Italia ci debbano essere tre poli tra cui scegliere: uno di sinistra populista con PD, Fratoianni e M5S; un altro di centrodestra e uno fatto da noi, con le persone che arriveranno e con i voti che sapremo conquistare".

Al momento, ancora nessun membro del Partito Democratico ha detto nulla riguardo le dichiarazioni di Carlo Calenda.

Leggi anche: Elezioni, Calenda: “Messa pietra importante, avanti con la casa di liberali e riformisti"

Azione e +Europa, dall'alleanza al dissing con Emma Bonino

Calenda, nel mese di agosto, è stato molto criticato dai suoi elettori salvo poi salvarsi in calcio d'angolo dopo che quasi tutti gli avevano detto che avrebbero votato per Matteo Renzi. Il motivo? Il leader di Azione, insieme al suoi alleati di +Europa, passarono nella coalizione di centrosinistra guidata dal PD. Con l'ingresso in coalizione anche di Bonelli (Verdi) e Fratoianni (Sinistra Italiana), Azione decise di rompere il patto con Enrico Letta e formare un terzo polo con Italia Viva di Matteo Renzi ed Ettore Rosato

L'ex alleata Emma Bonino, però, non volle seguire Carlo Calenda e rimase nella coalizione di centrosinistra. Terminate le elezioni, +Europa è risultato essere uno dei grandi sconfitti ai seggi. La Bonino, leader indiscussa del partito europeista, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera nella quale ha affermato, con queste parole, che la destra ha vinto perché favorita dallo strappo di Calenda. Quante che seguono sono le dichiarazioni della Bonino:

"Nel mio collegio la candidata di centrodestra Lavinia Mennuni ha vinto grazie al fatto che Calenda ha rotto con il PD ed è andato come polo autonomo alle elezioni. E Il mio non è un caso isolato".

Il leader di Azione non ha fatto finta di niente ed ha risposto pacatamente alla sua ex alleata e collega attraverso un post sul social network Instagram: