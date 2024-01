Il comune di Cerignola pubblica un calendario 2024 controverso

Il 2024 si apre a Cerignola con un controverso calendario realizzato dall'amministrazione comunale, catturando l'attenzione per le sue immagini di giovani aspiranti Miss Italia in suggestivi scenari della Terra Vecchia, quartiere storico della città. Tuttavia, l'iniziativa non è passata inosservata, generando polemiche sia in ambito politico che tra gli stessi dipendenti comunali. Vediamo cosa è successo.

In questo articolo, esamineremo da vicino le ragioni dietro la contestazione, le reazioni di vari attori coinvolti e il dibattito sulla rappresentazione della storia e della bellezza femminile.

Miss Italia e la Terra Vecchia: una connessione contestata

Il calendario del 2024, ideato per coniugare la storia della Terra Vecchia con la bellezza di Miss Italia, ha sollevato critiche da diverse parti. Il segretario cittadino di Fratelli d'Italia, Gianvito Casarella, ha etichettato l'iniziativa come anacronistica e di dubbio gusto, sottolineando l'evoluzione dei gusti culturali e l'irrilevanza dei concorsi di bellezza in un'epoca più moderna. Franca Dente, presidente dell’associazione “Impegno Donna”, ha manifestato il proprio dissenso, definendo assurda la rappresentazione della Terra Vecchia attraverso i corpi delle donne. Questo dissenso si è esteso anche ad alcuni dipendenti comunali, che avrebbero rifiutato di esporre il calendario nei loro uffici.

Le voci del dissenso: politica e critica sociale

La critica non si è limitata alla sola opposizione politica. Gianvito Casarella di Fratelli d'Italia ha sottolineato la mancanza di aderenza alle tendenze culturali contemporanee e ha evidenziato il declino dei concorsi di bellezza in ambito mediatico. Franca Dente, rappresentando l'associazione “Impegno Donna”, ha collegato la questione alla sensibilità sociale, ritenendo inappropriato rappresentare un quartiere storico con immagini dei corpi delle donne. Questa visione è stata ulteriormente supportata da alcuni dipendenti comunali che, per motivi personali, avrebbero rifiutato di accogliere il calendario nei propri spazi di lavoro.

La difesa dell'arte e della promozione

Il fotografo Giuseppe Belviso, artefice delle immagini, ha difeso il suo lavoro definendolo "scatti artistici" delle aspiranti Miss Italia durante la tappa a Cerignola del concorso. L'amministrazione comunale, rappresentata dall'assessora alla Cultura Rossella Bruno, ha chiarito che il calendario non rappresenta l'edizione istituzionale del 2024 ma è uno spin-off delle selezioni provinciali di Miss Italia svoltesi a Cerignola l'anno precedente. L'obiettivo era promuovere la Terra Vecchia attraverso uno sguardo artistico sulle giovani partecipanti, integrando la storia del luogo con la bellezza contemporanea.

Rossella Bruno ha sottolineato che la polemica attuale è frutto di gusti personali, enfatizzati da alcuni esponenti politici con l'intento di creare un "caso". Come donna e amministratrice, ha dichiarato di non sentirsi offesa dalla rappresentazione della bellezza femminile nel calendario e ha elogiato l'iniziativa come un modo garbato e di buon gusto per promuovere la Terra Vecchia.

Il calendario Miss Italia in Terra Vecchia 2024 si trova al centro di un acceso dibattito tra critici e sostenitori. Mentre alcuni lo considerano anacronistico e inappropriato, altri difendono la sua natura artistica e la sua intenzione di promuovere il patrimonio storico della città. La discussione solleva interrogativi più ampi sulla rappresentazione della bellezza femminile in contesti storici e sulla relazione tra tradizione e modernità. La decisione di utilizzare il corpo delle aspiranti Miss Italia come veicolo promozionale pone in evidenza la complessità delle scelte estetiche e culturali nella società contemporanea.