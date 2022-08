Quando inizia la scuola nella tua Regione? Ecco il calendario scolastico 2022-2023 per ogni Regione italiana: festività, ponti, vacanze, primo e ultimo giorno di scuola per gli studenti. Tutte le date da ricordare per il prossimo anno scolastico.

Le vacanze stanno volgendo al termine per migliaia di studenti che a settembre torneranno tra i banchi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Mentre si godono gli ultimi giorni di sole al mare o in montagna, i genitori guardano già al calendario scolastico 2022-2023, con eventuali bonus libri scolastici e agevolazioni per risparmiare sulle spese.

Ma quando inizia la scuola e qual è l’ultimo giorno dell’anno scolastico 2022-2023? Ogni Regione italiana ha fissato la prima data per suonare la prima campanella di quest’anno scolastico 2022-2023: si parte dal 5 settembre, ma non per tutti. Chi sono i primi studenti a tornare sui banchi e chi tornerà a scuola più tardi? Quando finiscono le lezioni?

Ecco il calendario scolastico 2022-2023 completo con festività, ponti, vacanze e tutte le date di inizio e fine della scuola suddivise per ogni Regione.

Calendario scolastico 2022-2023: quando inizia la scuola?

Spuntano le date di inizio della scuola per ogni Regione italiana, oltre al calendario scolastico 2022-2023 che segna tutte le festività, i ponti e le vacanze per studenti e famiglie. Finalmente si torna in presenza, pur mantenendo regole rigide in merito alla prevenzione contro il Covid-19.

Mentre le festività e le vacanze sono pressoché le stesse per tutte le Regioni e per tutte le scuole di ogni ordine e grado, la data di inizio della scuola varia da Regione a Regione. Qualcuno tornerà sui banchi già dal 5 settembre 2022, mentre altri studenti riprenderanno le lezioni solo dalla metà del mese.

Vediamo tutte le date del calendario scolastico 2022-2023: quando inizia la scuola nella tua Regione?

Primo giorno di scuola: le date per ogni Regione

I primi studenti a tornare sui banchi di scuola saranno i bambini e ragazzi che risiedono in Alto Adige: la campanella che dà inizio all’anno scolastico 2022-2023 suona già venerdì 5 settembre 2022 per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Sempre al 5 settembre inizia la scuola per i bambini della scuola materna del Trentino.

Prima campanella lunedì 12 settembre 2022 per diverse Regioni italiane: tornano in classe bambini e ragazzi di Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Trentino, Veneto, Lombardia.

Il girono successivo, martedì 13 settembre, è la volta degli studenti della Campania; mentre mercoledì 14 settembre tornano sui banchi anche i bambini e ragazzi di Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Umbria, Molise.

La scuola riparte da giovedì 15 settembre, invece, per i ragazzi di Emilia Romagna, Lazio, Toscana; mentre gli ultimi a tornare in classe saranno gli studenti della Sicilia e della Valle d’Aosta: in queste Regioni la prima campanella suona lunedì 19 settembre.

Calendario scolastico 2022-2023: festività, ponti, vacanze

Una volta scoperta la data di inizio della scuola per l’anno scolastico 2022-2023, passiamo in rassegna tutte le festività nazionali, i ponti e le vacanze per tutti gli studenti che frequentano la scuola in tutta Italia.

Per il primo stop dalla prima campanella occorre attendere fino alla festività di tutti i Santi al 1° novembre (che cade di martedì). Successivamente, l’8 dicembre festa dell’Immacolata Concezione (giorno unico, cade di giovedì).

Le vacanze di Natale saranno piuttosto lunghe per tutti gli studenti: la scuola resterà chiusa da sabato 24 dicembre 2022 fino a domenica 8 gennaio 2023.

Per quanto riguarda le vacanze di Carnevale, gli studenti dovranno attendere almeno il 20 febbraio: le giornate possono variare da Regione a Regione.

Pasqua, invece, cade il 9 aprile, mentre il giorno seguente si festeggia il Lunedì dell’Angelo: le giornate di vacanza potrebbero variare da Regione e Regione.

Il 25 aprile è la Festa della Liberazione (martedì); mentre il 1° maggio è la festa dei lavoratori (lunedì): nessun ponte per le famiglie. Cade invece di venerdì la festa della Repubblica: dal 2 al 4 giugno 2023 si prospetta un ottimo ponte da trascorrere al mare con la famiglia.

Ciascuna Regione ha poi la propria festa del Patrono: durante questa giornata la scuola rimane chiusa.

Ultimo giorno di scuola 2023: quando finisce l’anno?

Qual è la data dell’ultimo giorno di scuola 2023? L’anno scolastico terminerà tra il 7 e il 16 giugno 2022 in tutte le Regioni italiane, con un calendario ben preciso.

I primi studenti a terminare la scuola saranno i ragazzi dell’Emilia Romagna: l’ultima campanella è attesa per mercoledì 7 giugno 2023.

Seguono i bambini e ragazzi del Lazio e della Lombardia che termineranno il giorno seguente, giovedì 8 giugno 2023. Venerdì 9 giugno 2023 è l’ultimo giorno di scuola per gli studenti del Trentino.

La scuola termina sabato 10 giugno 2023 per la maggior parte delle Regioni italiane: Friuli Venezia Giulia, Puglia*, Veneto*, Marche, Toscana, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Liguria, Sicilia, Piemonte, Abruzzo, Sardegna.

Scuole chiuse dal 15 giugno in Valle d’Aosta e dal 16 giugno nella provincia autonoma di Bolzano.

*In Puglia e in Veneto la scuola dell’infanzia termina al 30 giugno 2023.