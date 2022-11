Le calze da neve diventano finalmente legali: potranno dunque essere usate al posto di catene e gomme da neve, nel rispetto della legge. Ma attenzione, solo in uno specifico caso. Scopriamo quale.

La questione relativa alle calze da neve è finalmente giunta ad un punto di svolta. La normativa ha finalmente dato il via libera al loro utilizzo al posto delle catene e delle gomme invernali.

È ormai risaputo, tra gli automobilisti, che per la libera circolazione su strade e autostrade nel periodo invernale (ossia quello che va dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno) è necessario dotarsi di appositi dispositivi antiscivolo.

Tra questi:

gomme invernali;

gomme 4 season;

catene da neve da applicare alle gomme standard.

All’elenco dei dispositivi consentiti per la circolazione invernale, le calze da neve, dette anche autosock, non sono mai state ufficialmente aggiunte. Questo perché, per il Ministero dei Trasporti, vigevano problemi di omologazione e, di conseguenze, anche problematiche relative alla sicurezza.

Adesso, però, la situazione è cambiata: le autosock potranno essere usate al posto delle gomme invernali e delle catene. Tuttavia, in un solo ed unico caso. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla nuova normativa.

Calze da neve diventano legali: la circolare del Ministero

La possibilità di utilizzare le calze da neve al posto delle catene o delle gomme invernali è stata confermata ufficialmente dal Ministero dell’Interno, mediante la circolare 300/STRAD/1/35611/.U/2022.

La circolare verrà seguita da un apposito Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che arriverà presumibilmente entro gennaio.

Si tratta di un enorme passo avanti, che risolve una diatriba lunga anni. Infatti, la precedente normativa consentiva la circolazione invernale mediante l’applicazione di dispositivi metallici alle gomme, ma nulla era previsto in merito ai dispositivi in tessuto.

Questo, di fatto, veniva a coincidere con la possibilità di circolazione, nel periodo invernale, con catene ma non con calze da neve.

Sebbene il Ministero avesse deciso di non multare gli utilizzatori di autosock, queste non erano comunque accettate dalla precedente normativa.

Circolazione invernale con calze da neve: ora è legale, ma solo in questo caso

C’è comunque da considerare un dettaglio fondamentale: la circolazione dal 15 novembre al 15 aprile utilizzando le calze da neve sarà legale solamente in un caso specifico.

La circolare del Ministero ha infatti stabilito che, per permettere la regolare circolazione in inverno, le autosock dovranno necessariamente essere omologate con la norma Uni EN 16662-1:2020.

La disputa relativa alla possibilità o meno di utilizzare le calze in alternativa alle catene ha infatti avuto fine proprio grazie a tale norma.

Le calze da neve omologate seguendo gli standard previsti dalla Uni EN 16662-1:2020 hanno il vantaggio di aver superato tutti i test di sicurezza, che consentiranno la circolazione anche su fondo stradale ghiacciato senza alcun rischio per automobilisti e passeggeri.

Il Decreto del Ministero dei Trasporti arriverà sicuramente non prima di gennaio 2023 (in quanto il Ministero dovrà attendere lo scadere del periodo di notifica delle direttive Comunitarie relative alla norma Uni EN 16662-1:2020).

In ogni caso, comunque, dal 15 novembre 2022 sarà già possibile ricorrere alle calze da neve senza rischiare alcuna sanzione.

La circolare 300/STRAD/1/35611/.U/2022 del Ministero dell’Intero che ha anticipato il Decreto del MIT ha ufficialmente dato il via a questa possibilità.

Gli automobilisti che possiedono calze da neve omologate alla normativa europea, dunque, non hanno più nulla da temere e potranno utilizzare le autosock come valida alternativa a catene e pneumatici da neve.

Calze da neve, ecco perché avranno successo: tutti i vantaggi

Nonostante, prima dell’inverno 2022, le calze da neve non fossero accettate dal MIT, questa tipologia di dispositivo antiscivolo è stato in grado di attirare l’attenzione degli automobilisti negli ultimi anni.

Infatti, rispetto alle gomme invernali o a quelle 4 season, ma anche se paragonate alle catene, le calze da neve sono molto economiche. Consentono quindi di guidare in sicurezza, pur risparmiando.

Inoltre, un secondo vantaggio che ha fatto si che l’attenzione verso le autosock crescesse riguarda la loro facilità di utilizzo.

Questo dispositivo antiscivolo è infatti molto facile da installare e, dunque, apprezzato anche per questa ragione. Infatti, basta parcheggiare l’auto e rivestire la gomma partendo dalla parte superiore. Per rivestire il resto della ruota, basta spostare di poco l’auto e coprire anche la restante parte. Le calze da neve provvederanno poi a centrarsi quando l’auto sarà in movimento.

Le autosock sono in grado di garantire sicurezza perché aumentano l’attrito tra la gomma e la strada in caso di neve o ghiaccio sul fondo stradale. Inoltre non provocano rumori, si possono riutilizzare e sono disponibili in varie taglie, per adattarsi ad ogni tipo di pneumatico.

Possono poi essere montate anche sugli pneumatici non catenabili a causa di mancanza di spazio.

Leggi anche: Legge di Bilancio 2023 entro il 31/12, ma mancano i soldi: quali le misure in arrivo