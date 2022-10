Camera e Senato, manca una settimana al via della nuova legislatura. Ecco gli orari delle sedute. Primo atto l'elezione dei due nuovi presidenti. Scopri tutto nell'articolo.

Mancano pochissimi giorni al via della prossima legislatura. I siti ufficiali di Camera e Senato riportano già gli ordini degl giorno della prima seduta.

La prima seduta della Camera dopo le elezioni di domenica 25 settembre è programmata per giovedì 13 ottobre alle 10. La stessa seduta del Senato, la prima, si terrà nella stessa mattinata di giovedì 13 ottobre dalle 10.30. Ecco tutti i dettagli e gli ordini del giorno.

Verso il nuovo Governo: Camera convocata in prima seduta giovedì 13 ottobre alle 10

La Camera dei Deputati, la nuova Camera, si riunisce giovedì 13 ottobre alle 10.

All'ordine del giorno la costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza, la costituzione della Giunta delle elezioni provvisoria e la proclamazione dei deputati subentranti.

Infine ed è il cuore dellla prima seduta l'elezione del Presidente della Camera. Il presidente che subentra al presidente della legislatura 2018-2022, Roberto Fico, esponente del Movimento 5 Stelle.

Verso il nuovo Governo: i primi adempimenti per i deputati da lunedì 10 ottobre

Intanto in attesa della convocazione della Camera da lunedì 10 ottobre iniziano gli adempimenti per i deputati.

I deputati della XIX legislatura – spiega il sito della Camera - potranno svolgere i primi adempimenti amministrativi presso Palazzo Montecitorio a partire da lunedì 10 ottobre dalle ore 15 alle ore 21, e nei giorni successivi fino a venerdì 14 ottobre, dalle ore 9 alle ore 20. L'accesso dei deputati avrà luogo dall'ingresso di piazza Montecitorio, dove saranno accolti dagli assistenti parlamentari.

I deputati potranno quindi recarsi al Centro allestito nella Sala del Mappamondo (IV piano). Gli adempimenti per i deputati consistono, in particolare:

a) nell'acquisizione della fotografia e della firma autografa;

b) nella registrazione dei dati anagrafici;

c) in talune comunicazioni relative alle prerogative parlamentari;

d) nelle operazioni per il rilascio del tesserino per le votazioni elettroniche;

e) nel rilascio del codice di attivazione dei servizi informatici.

Verso il nuovo Governo: la prima convocazione del Senato

Nella stessa mattina di giovedì 13 ottobre alle 10.30 si tiene la prima riunione del Senato della Repubblica. Nel corso della prima seduta sono all'ordine del giorno la costituzione dell'Ufficio di Presidenza provvisorio, la costituzione della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri e proclamazione dei Senatori subentranti.

E infine anche qui la votazione per l'elezione del Presidente che andrà a succedere a Maria Elisabetta Alberti Casellati di Forza Italia.

Verso il nuovo Governo: è il primo parlamento con la riduzione del numero di parlamentari

Giovedì 13 ottobre quando ci sarà la prima seduta della Camera e l'inizio ufficiale della XIX legislatura, di sedute in senso fisico, ovvero di scranni nei due rami del parlamento ce ne saranno molti meno a disposizione. Infatti ci saranno 400 deputati al posto dei 630 precedenti e 200 senatori al posto dei 315 presenti in precedenza.

Verso il nuovo Governo: i presidenti provvisori della prima seduta

A Camera e Senato ci sono due regolamenti diversi per quel che riguarda il presidente provvisorio della prima seduta.

Alla Camera dei Deputati infatti il regolamento prevede che a presiedere l'assemblea sia il vicepresidente della Camera più anziano della legislatura precedente tra quelli presenti eletti in parlamento.

Sulla base di questa situazione quindi a presiedere la seduta sarà uno dei principali esponenti di Italia Viva e del Terzo Polo Ettore Rosato.

Diversa la situazione presente al Senato. Nell'assemblea di Palazzo Madama a presiedere la prima seduta è previsto che tocchi al membro più anziano presente all'interno dell'assemblea. Per questa ragione toccherebbe quindi a Palazzo Madama all'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Ma Napolitano che ha 97 anni da tempo non prende parte ai lavori parlamentari e visto il suo stato di salute con ogni probabilità non sarà presente in Aula. Il compito quindi di essere alla guida della prima seduta del Senato spetterà alla senatrice a vita Liliana Segre che ha 92 anni.

I presidenti provvisori procederanno quindi alla proclamazione degli eletti. E sarà il primo atto particolarmente significativo della nuova legislatura, visto che si eleggeranno i due parlamentari che succederanno a Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Dopo l’elezione dei due presidenti, i parlamentari eletti dovranno dichiarare a quale gruppo vogliono iscriversi.

Verso il nuovo Governo. Effettuate queste procedure al via le consultazioni del Capo dello Stato Sergio Mattarella

Effettuata questa fase, inizia la fase di consultazioni da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in primis dei nuovi presidenti delle Camere e poi di capogruppo parlamentari e leader dei partiti per le consultazioni. Al termine di questa fase sarà dato l'incarico da parte di Mattarella per formare il nuovo Governo.

Visto l'esito delle elezioni e la presenza di una maggioranza di centrodestra al Senato e alla Camera è probabile che le consultazioni possano essere rapidissime dopo l'elezione dei presidenti delle Camere. Fino ad arrivare al probabile conferimento dell'incarico a Giorgia Meloni.