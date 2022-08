Facebook nel 2013, Instagram nel 2018 e, adesso il social network cinese come principale fonte di informazione della Generazione Zeta. Uno studio condotto da Comscore ha rilevato come per oltre il 65% degli intervistati di età compresa tra i 18 e 24 anni il web è lo strumento dover ricercare le informazioni, dato che viene leggermente riequilibrato a favore della televisione per la fascia 24 -35 anni, che rimane ancora oggi il mezzo più diffuso per le generazioni over 50.

La campagna elettorale cominciata pochi giorni fa, a seguito delle dimissioni di Mario Draghi e dello scioglimento delle camere, oscilla tra un tipo di informazione classica e istituzionale, quello della televisione e della carta stampata, e l’informazione di tipo digitale, interattiva e spesso autogenerata.

TikTok non è soltanto un social di intrattenimento. In occasione delle elezioni presidenziali in Francia del 10 e 24 aprile scorso, sulla piattaforma ByteDance l’interazione degli utenti è stata attivissima, con oltre 1 miliardo di visualizzazioni di video attinenti al tema, quasi tutti postati da singoli utenti e content creator non legati a nessuna testata giornalistica. Una piattaforma, quella del colosso cinese, ancora snobbata sia dai freelance sia dai grandi gruppi editoriali, con l’eccezione di GEDI, di cui fa parte anche il quotidiano Repubblica. Trattandosi quasi ed esclusivamente di “autocomunicazione”, come avviene lo storytelling su TikTok?

Campagna elettorale su Tik Tok, il Social prederito dalla Gen-Z

Un nome che ha buone probabilità di comparire nell’attività di scrolling tipico del social cinese è quello di Andrea Borello, alias politoker, che con i suoi 170mila follower racconta i fatti del giorno in modo semplice ed essenziale. Il tiktoker sa bene come intercettare la curiosità degli utenti, ed accanto alle informazioni si serve di strumenti interattivi, come ad esempio il quiz per testare se si appartiene a una fazione di destra o di sinistra, magari con qualche sorpresa inaspettata per chi vi si sottopone.

I fatti del nostro Paese sono certamente prevalenti, ma la proiezione internazionale della Generazione Zeta fornisce uno sguardo che va oltre i confini nazionali. Un esempio interessante è quello di @its_selma_, molto ferrata sulla politica internazionale, apprezzata per la sua impostazione seria che non manca di momenti autoironici. I suoi editoriali riprendono in parte il modo in cui si comunica su YouTube, con un montaggio serrato, che rispetta le brevissime tempistiche richieste dai reels.

L’unione fa l’informazione

Oltre all’impegno dei singoli, stanno nascendo progetti collettivi per dare maggiore continuità e un piano editoriale più strutturato. SiamoZeta è una realtà nata su Instagram e successivamente approdata su TikTok, che genera contenuti video e podcast di approfondimento. Ci sono poi Politicare, una redazione interamente under 30, e Pop Politik, focalizzato su politica, attualità e diritti.

In conclusione, la politica è un tema intermittente tra i giovanissimi: perlopiù trascurato, torna di grande attualità con l’avvicinarsi delle elezioni, locali o nazionali, o di importanti eventi e manifestazioni. Si pensi al grande richiamo suscitato dal movimento Friday for Future, che si batte per la lotta ai cambiamenti climatici, in grado di far riversare centinaia di migliaia di studenti nelle piazze di tutta Italia. Per far appassionare la politica ai giovani ci vuole partecipazione e spazi appositi in cui discuterla.

