Chi sono le vittime coinvolte nel terribile crollo in un cantiere di Firenze. Al momento hanno perso la vita tre operai, altri tre sono in pericolo di vita.

Toscana - crolla un cantiere a Firenze e provoca la morte di 3 operai. Ecco chi sono le vittime e il bilancio del tragico incidente. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Sono iniziate già le indagini per capire la dinamica e cercare i responsabili del terribile crollo. Anche il presidente della Regione ha rilasciato dichiarazioni.

Crolla un cantiere a Firenze, ci sono delle vittime: ecco chi sono

Il crollo è avvenuto questa mattina, in un cantiere sito in via Mariti, nella periferia di Firenze. Gli operai erano al lavoro per la costruzione di un supermercato Esselunga e sembra che avrebbe ceduto uno dei piloni principali di contenimento. Non si conosce ancora la dinamica esatta dell'incidente, ossia come sia stato possibile il crollo del pilone.

Gli operai estratti dalle macerie, al momento, sono otto. Purtroppo ci sono delle vittime confermate e sono tre degli otto operai coinvolti nella tragedia. Si contano anche tre feriti gravi, molto probabilmente in fin di vita.

Sul posto sono giunte subito le ambulanze del 118 e le forze dell'ordine. I colleghi degli operai feriti e deceduti a causa del crollo sono in stato di choc e solo alcuni hanno rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti. Una delle persone che lavorava in quel cantiere, come riporta RaiNews ha dichiarato con la voce rotta dal pianto:

Ho avuto tanta paura, me la sono fatta sotto. Ho visto il crollo, non ho voglia di parlare, so solo che stasera almeno un padre di famiglia non tornerà a casa.

Le parole del presidente Eugenio Giani

Sul caso è intervenuto anche Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, che si è presentato sul luogo della tragedia:

Le persone coinvolte allo stato attuale delle cose sono otto. Si cercano ancora tre operai che non danno segnali e le speranze sono ridotte a lumicino. Altri tre operai sono stati estratti vigili e presenti e sono ricoverato in codice giallo. Più problematica è la situazione per altre due persone estratte, però presumibilmente sono in stato di fine vita.

Giani ha anche descritto ciò che ha visto una volta arrivato sul cantiere:

Difficile trovare le parole perché le immagini che si presentano, con queste travi di cemento armato tutte accartocciate e tutte concentrate su un punto, dove sappiamo che ci sono ancora 3 operai, è veramente una cosa drammatica.

Ha inoltre osservato:

E' stato un miracolo che nell'incidente la struttura non si sia riversata all'esterno, perche' nella strada di fianco stava transitando un pulmino con sopra molti bambini, che sono stati fatti scendere, e portati tutti via di corsa.

Il cordoglio di Marina Caprotti, presidentessa di Esselunga

Nel cantiere, come abbiamo già anticipato, si stava costruendo un supermercato della catena italiana Esselunga. La presidentessa dell'azienda, Marina Caprotti, ha detto di essere sconvolta dopo aver appreso della tragedia avvenuta a Firenze ed ha espresso le sue condoglianze alle vittime con queste parole:

Profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime del gravissimo incidente di questa mattina nel cantiere di via Mariti a Firenze.

Poi ha aggiunto:

In segno di lutto nel pomeriggio i negozi Esselunga della città di Firenze verranno chiusi.

Marina Caprotti ci ha tenuto anche a precisare che:

Il cantiere in costruzione era affidato in appalto a una società terza e siamo a disposizione delle autorità per contribuire a chiarire la dinamica di quanto accaduto e per qualsiasi esigenza.

