Carlo Calenda, leader di Azione contro tutti. Alla conferenza stampa di presentazione del Comitato di garanzia del nuovo soggetto liberale per le prossime elezioni, il leader di Azione, Carlo Calenda, traccia la linea politica della sua forza politica e non risparmia davvero nessuno degli avversari politici.

Il leader di Azione che ha avviato un percorso comune con Più Europa non risparmia bordate in nessuna direzione. Dal Movimento 5 Stelle definito un ”pericolo per la sicurezza del paese” fino a Salvini che ”sarebbe un ottimo deejay al Papeete ma non di più”.

Non siamo stampelle né della destra né della sinistra - ha sottolineato Carlo Calenda -perché loro non sono oggi in grado di governare.

Per il leader di Azione occore ”spaccare il bipopulismo e continuare con Draghi anche se tutte le persone di cui si parla al centro stanno facendo operazioni per negoziarsi tre posti in più con la destra o la sinistra”.

Carlo Calenda ne ha per tutti: "Mi piacerebbe parlare con un elettore del campo largo per sapere se è convinto che questa coalizione possa governare"

Non siamo stampelle ne della destra ne della sinistra – ha analizzato Calenda - perchè destra e sinistra oggi non sono in grado di governare il paese, vorrei che voi aveste chiaro questo concetto, aveste chiaro questo fatto. Vi immaginate oggi in questo momento la vittoria del campo largo del centrosinistra ad esempio da Mastella a Fratoianni, da Conte a Bonelli a Di Maio.

"Voglio vedere e voglio conoscere un elettore di questa "roba", un elettore che ritiene che questa roba possa governare e funzionare bene per il Paese".

Carlo Calenda: ”Meloni ha chiaro il marchio del populismo perchè non spiega mai come fare le cose”

”Allo stesso tempo – aggiunge Calenda - mi piacerebbe parlare con un elettore della destra e chiedergli se Forza Italia che in Europa governa con il Pd e contro Salvini e Meloni può governare in Italia con Salvini e Meloni. Senza contare il fatto che Meloni e Salvini ogni giorno si detestano sempre di più. Come possono governare insieme? E va detto che il marchio del populismo nelle tesi della Meloni si riconosce subito perchè non spiega mai come fare le cose”.

Carlo Calenda: ”Con Italia Viva siamo assolutamente aperti a discutere e parlare”

Carlo Calenda poi ha aggiunto:

Noi siamo asssolutamente aperti con Italia Viva, porte aperte a discutere a patto che siano coerenti con quello che dicono. Alle ultime elezioni noi ci siamo presentati con il terzo polo, anzi mi sono stancato di questo terzo polo, chiamiamolo Polo del buon governo anche se ci farà causa Berlusconi ma lo chiameremo così. Poi è successo che Italia Viva in tutti i casi in cui poteva fare qualcosa con noi ha scelto altro. Ma non c'è nessuna preclusione, vogliono discutere, noi siamo qui. Siamo pronti.

Carlo Calenda: ”Pronti anche a parlare con Beppe Sala ma non capisco cosa lo possa portare anche solo ad aprire una discussione con Luigi Di Maio”

Calenda critico sui dialoghi in corso tra Sala e Di Maio:

La stessa cosa la dico all'amico Beppe Sala, sindaco di Milano che ovviamente rappresenta per noi un ottimo sindaco che sta facendo un ottimo lavoro. Io vorrei capire che cosa lo spinge anche solamente ad aprire una discussione con Luigi Di Maio. Forse un effetto del long Covid

afferma ironicamente Calenda.

"Non dico cosa penso di Luigi Di Maio ma con quest'area non c'entra niente perchè ha fatto 18 parti in commedia in un anno avvelenando il dibattito politico italiano. E ricordate che non esistono grandi centri, tutte le persone di cui si parla andranno a destra o sinistra per negoziarsi posti in più con la destra e la sinistra. Al giochino estivo dei giornali noi diciamo anche no".

Sala e Di Maio che cosa si sono detti, mi ha chiesto un giornalista. La mia risposta è stata ma ”anche chissenefrega”.

Carlo Calenda: ”Sfasciare questo bipopulismo e andare avanti con Draghi per un progetto liberale riformatore”

Per Calenda occcorre "sfasciare questo bipopulismo ottenendo un buon risultato alle elezioni e impedendo la costruzione di due coalizioni che non governerebbero".

Obiettivo è il si va avanti con Draghi con un motore liberal riformista che lo spinge ancora di più verso le riforme. Noi andiamo avanti con un piano semplice, andiamo avanti così, di campo largo, stretto, da golf e della destra, non ce ne frega nulla.

Carlo Calenda: ”Situazione oggi drammatica, temo che il Movimento 5 Stelle voglia fare cadere il Governo prima dell'estate”.

Calenda afferma di ritenere la situazione drammatica.

”Sono convinto che la strategia dei 5 Stelle sia quella di fare cadere il Governo e farlo prima dell'estate. Rispetto a questo atto di estrema irresponsabilità durante una guerra, in una situazione di inflazione altissima e di costi dell'energia alle stelle, deve essere chiaro a tutte le forze che si richiamano alle grandi famiglie europee, quello che a noi è stato sempre chiaro ovvero che i 5 Stelle sono un pericolo alla sicurezza di questo Paese, accarezzano la pancia e lo portano sulla strada dell'irresponsabilità. Solleticano il populismo della gente".

Infine ultimi affondi: