Il caro bollette è ormai da mesi l'argomento principale del dibattito pubblico. L'aumento vertiginoso dei costi dell'energia sta già colpendo famiglie ed imprese ma non solo. L'allarme ora arriva infatti anche dal monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Monsignor Baturi afferma che le problematiche che stanno già sperimentando aziende e famiglie interessano in realtà anche le parrocchie, molte delle quali operano nel terzo settore e si ritrovano ora in una situazione economica davvero complicata.

Parrocchie colpite dal caro bollette, la CEI lancia l'allarme

Sono molti i parroci che lamentano una situazione davvero preoccupante per le loro realtà, che con l'arrivo dell'inverno potrebbe diventare definitivamente insostenibile. Emblematica è la protesta di don Andrea Rosati, parroco di San Vincenzo ad Atessa (Chieti), che negli scorsi giorni ha deciso di pubblicare online la bolletta da 1.043 euro ricevuta per i mesi di luglio e agosto. Diverse le misure che verranno inevitabilmente adottate per ridurre il più possibile i consumi per i prossimi mesi.

La soluzione più ovvia ed immediata è ad esempio lo spegnimento dei campanili, come annunciato dall'arcidiocesi di Oristano che spegnerà il campanile di Santa Sofia. Più difficile ma ugualmente in valutazione per alcuni casi è invece l'ipotesi di spegnere, o almeno ridurre al minimo indispensabile, il riscaldamento nei vari luoghi. Ipotesi più difficilmente praticabile vista l'età media spesso decisamente alta dei volontari che operano nelle varie parrocchie come volontari.

C'è chi chiede offerte più alte ai fedeli

Se da un lato una delle soluzioni più ovvie per far fronte al caro bollette è sicuramente quella di contenere i costi, dall'altro lato c'è chi avanza anche l'idea di aumentare i "ricavi", che nel caso delle diocesi si traduce in offerte più sostanziose. È infatti balzato agli onori della cronaca un parroco del casertano che durante la messa ha chiesto ai fedeli di alzare l'importo delle offerte. Il sacerdote, immortalato in un video divenuto in breve virale su TikTok, senza giri di parole rivolgendosi ai fedeli ha affermato:

"A chi passa attraverso le nostre strade, vicino ai nostri palazzi accogliamolo con il sorriso, con le nostre preghiere e certamente con il dono della generosità come avete sempre fatto. Quest'anno con qualche cosina in più. Perché dovunque siamo andati quest'anno per i contratti, tutti ci hanno detto che è tutto aumentato. Allora qualche cosina in più, non dico quanto, rispetto a tutti gli altri anni, e credo che riusciremo a coprire le spese. Già avete capito, Dio ama chi dona con gioia e con tutto il cuore. Ma non con tristezza e con le lacrime."

Il rischio di un taglio ai servizi è concreto

Se la situazione non dovesse cambiare per l'inverno e se le misure per contenere i consumi non dovessero bastare a tenere sotto controllo i costi il rischio principale è quello di un taglio alle risorse riservate alle persone e alle famiglie in difficoltà. Questo sarebbe ulteriormente drammatico in una situazione di emergenza per molti, ed è per questo che molti si rivolgono ora allo stato, chiedendo un pieno riconoscimento del valore sociale dell'azione delle parrocchie e dunque un sostegno economico per fronteggiare una situazione così complicata per evitare che il costo ricada sulle persone più fragili della società.