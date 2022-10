Arrivano nuove funzionalità per la Carta d'identità digitale che potrebbe ora sostituire il sistema SPID nella gestione dei servizi della pubblica amministrazione. Ecco le novità

Arriva una importante notizia per quanto riguarda il tema della semplificazione amministrativa e dell'accesso ai servizi pubblici. È infatti stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che rende la carta d'identità elettronica uno strumento di identità digitale a tutti gli effetti. Andrà dunque a concorrere con il famoso sistema SPID per quanto riguarda l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione. Ecco tutte le novità.

Carta d'identità elettronica al posto dello SPID, ecco cosa cambia

Il decreto del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro dell'Innovazione Tecnologica e della Transizione Digitale e il ministro dell'Economia e delle Finanze, rende ora possibile l'accesso ai servizi online della PA tramite CieID.



La CieID è l'identità digitale di ogni cittadino rilasciata in associazione con la "nuova" Carta d'identità digitale, introdotta a partire dal 2016.

Per l'attuazione definitiva si aspettano tuttavia ancora le istruzioni esecutive. Sarà infatti necessario configurare le proprie credenziali per l'utilizzo tramite il sito www.cartaidentita.it, non appena sarà reso disponibile.

La nuova identità digitale per l'accesso ai servizi pubblici online disporrà di tre livelli di sicurezza tramite i quali accedere con dei processi di autentificazione via via più stringenti:

Livello 1, normale

Livello 2, significativo

Livello 3, elevato

Tutti i possessori di CieID possono inoltre gestire tramite l'apposito portale online, disponibile anche tramite app su smartphone, tutte le loro azioni associate all'identità digitale, come ad esempio inserire o aggiornare i dati, visualizzare la lista dei propri accessi ai vari servizi ecc.

Per abilitare l'accesso sarà necessario il famoso codice PIN rilasciato, in due parti, durante la procedura di emissione della Carta d'identità digitale. Per recuperarlo e reimpostarlo è invece necessario il codice PUK. Quest'ultimo è possibile recuperarlo anche online, e non necessariamente recandosi allo sportello comunale, se alla carta d'identità elettronica è stato associato un indirizzo di posta elettronica o un numero di cellulare.

Potranno accedere a questo servizio online anche i minorenni dotati di CIE tramite modalità, che saranno definite dal Garante della privacy, che permetteranno il controllo genitoriale.

Tramite breve comunicato stampa il Ministero dell'Interno si è detto fiducioso che le nuove funzionalità collegate alla Carta d'identità digitale, realizzate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, possano facilitare e semplificare il difficile rapporto esistente tra pubblica amministrazione e cittadino nella gestione ed erogazione dei servizi.