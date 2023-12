Caterina Giovinazzo, chi era la signora morta dopo una bolletta sbagliata

La sera della Vigilia di Natale, Caterina Giovinazzo è morta. La donna aveva 88 anni e aveva accusato un malore dopo aver ricevuto una bolletta dell'acqua sbagliata da oltre 15 mila euro. Vediamo chi era.

Il nome di Caterina Giovinazzo è diventato popolare per una brutta vicenda che, molto probabilmente, le è costata la vita. La donna, 88 anni, si è sentita male dopo aver ricevuto una bolletta dell'acqua salatissima, pari a 15.339 euro. Nativa di Camporosso, in provincia di Imperia, la signora è stata subito trasferita nel reparto di rianimazione dell'ospedale Borea di Sanremo.

I familiari hanno subito riferito che l'88enne si è sentita male a causa di una bolletta erogata dall'Iren. Fino a quel momento, seppur anziana e disabile, la signora Caterina stava bene. Quando la nuora le ha letto i dati della bolletta relativa al periodo agosto-ottobre, pervenuta alla banca il 14 novembre scorso e pagata in automatico dall'istituto di credito, la Giovinazzo ha avuto un malore.

L'anziana si è spenta presso l'ospedale Borea di Sanremo la sera della Vigilia di Natale. La famiglia, giustamente, chiede che venga fatta giustizia.

La bolletta dell'acqua arrivata a Caterina Giovinazzo riportava un importo sbagliato. Dopo che la famiglia dell'88enne ha fatto presente lo sbaglio, è stato accertato che il consumo massimo dell'abitazione dell'anziana era di pochi metri cubi (contro i 4182 metri rilevati dalla bolletta), per un corrispettivo di 55 euro. Rocco Giovinazzo, fratello dell'88enne, ha raccontato:

Mi sono recato insieme a mio nipote Luigi all’ufficio Iren di Camporosso per segnalare il fatto. L’impiegata ha confrontato i dati Iren e quelli da noi forniti e si è accorta che quanto rilevato in bolletta non corrispondeva a quanto riportato in fattura.