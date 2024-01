Cavaliere del Lavoro: cos'è, come si diventa, cerimonia, personaggi noti

Come si diventa Cavalieri del Lavoro? Il titolo è uno dei più prestigiosi del nostro Paese ed esiste da prima della proclamazione della Repubblica italiana. In Italia ogni anno vengono selezionate ben 25 persone e molte di esse sono anche estremamente famose. Scopriamo dunque tutti i requisiti necessari per ottenere questo titolo e come avviene la rigida selezione.

Come si diventa Cavalieri del Lavoro: la storia, i requisiti e il processo di selezione

Il sito ufficiale della Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro, giusto per dare un po' di contesto, spiega che tale titolo è stato istituito nel 1901 dal Re Vittorio Emanuele III come riconoscimento a imprenditori la cui vita fosse ispirata alla cultura e all’etica del lavoro.

Tale onorificenza è conferita ogni anno dal Presidente della Repubblica a imprenditori, donne e uomini, che abbiano contribuito in modo significativo con la loro attività d’impresa alla promozione dell’economia nazionale e, con elevato impegno ad una responsabilità etica e sociale, al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del Paese.

Il conferimento dell'onorificenza, infine, è disciplinato dalla legge 194 del 1986.

Sullo stesso sito sono riportati i requisiti minimi per diventare Cavalieri del Lavoro e sono i seguenti:

• aver tenuto una specchiata condotta civile e sociale ;

• aver operato in via continuativa e per almeno 20 anni con autonoma responsabilità nel settore per il quale l’onorificenza è proposta ;

• aver adempiuto agli obblighi tributari nonché a quelli previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori ;

• non aver svolto attività economiche e commerciali lesive dell’economia nazionale, né in Italia né all’estero.

Il processo di selezione avviene presso il Consiglio dell’Ordine al “Merito del Lavoro”, che è coordinato dal ministero dello Sviluppo Economico. Il Consiglio è costituito da 23 membri che si riuniscono per scegliere i 25 lavoratori a cui conferire l'onorificenza. I nomi dei candidati, di cui sarà a conoscenza anche il ministero dello Sviluppo Economico, saranno poi trasmessi al presidente della Repubblica italiana.

Il presidente della Repubblica, a sua volta, annuncerà il 2 giugno (festa della Repubblica italiana) i nomi dei 25 Cavalieri del Lavoro che riceveranno l'onorificenza nel mese di ottobre con una solenne cerimonia al Quirinale.

I cavalieri del Lavoro più illustri

Questa onorificenza, come abbiamo già accennato, esista dal lontano 1901 e negli anni sono stati nominati moltissimi Cavalieri del Lavoro che sono ben noti al pubblico. Tra questi si ricordano:

• Gianni Agnelli ;

• Pietro Barilla ;

• Rina Brion Tomasin ;

• Enzo Ferrari ;

• Emilio Lavazza ;

• Guglielmo Marconi ;

• Ottavio Missoni ;

• Adriano Olivetti ;

• Giovan Battista Pirelli ;

• Luigi di Savoia ;

• Giovanni Treccani.

Nel 1977 fu nominato Cavaliere del Lavoro anche l'ex presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi. L'imprenditore e leader di Forza Italia, però, si autosospese il 19 marzo 2014.

Leggi anche: It alert per cosa suona, i 3 motivi che fanno scattare l'allarme e in quali regioni