Cgil oggi in piazza. Meloni. "Paradosso in cui la sinistra protesta contro le politiche di un Governo non formato". FDI poi precisa. Sul Viminale polemica Salvini-Calenda. Le notizie politiche.

Manifestazione della Cgil in corso oggi pomeriggio a Roma con l'atteso intervento conclusivo del segretario Maurizio Landini. Il ministro del Lavoro del Governo uscente, Andrea Orlando sottolinea che: "La Cgil oggi chiede solo di proseguire un metodo che è quello che caratterizza tutte le democrazie europee: dialogo sociale e confronto".

Giorgia Meloni, premier in pectore, in tarda mattinata aveva scritto il seguente post sui social. ”Stiamo vivendo un paradosso in cui la sinistra - attualmente al Governo - scende in piazza contro “le politiche del Governo Meloni" non ancora formato". Poi però arriva una nota di precisazione di Fratelli d'Italia.

In giornata anche uno scontro Calenda-Salvini sull'esperienza al ministero dell'Interno del leader della Lega. Ecco tutte le notizie.

Cgil in piazza, le ragioni della manifestazione della Cgil: ”Italia, Europa ascoltate il lavoro”

E' in corso nel pomeriggio di oggi sabato 8 ottobre il corteo per la manifestazione nazionale della Cgil “Italia, Europa ascoltate il lavoro”. Il segretario generale Maurizio Landini raggiungerà la testa del corteo, aperto dallo striscione della confederazione. Subito dietro uno striscione sulla sicurezza “Basta stragi sul lavoro”.

Diretto a piazza del Popolo dove Landini interverrà dal palco per le conclusioni, il corteo si snoda tra le bandiere rosse del sindacato. Tra i cartelli “Piantiamo ogni giorno i semi della Resistenza”.

Cgil in piazza, Giorgia Meloni sui social network: ”Paradosso, una sinistra che scende in piazza contro un governo non ancora formato”

"Stiamo vivendo un paradosso - scrive Meloni sui social network - in cui la sinistra - attualmente al Governo - scende in piazza contro “le politiche del Governo Meloni" non ancora formato".

Comprendo la voglia di protestare dopo anni di Esecutivi inconcludenti che ci hanno condotto nell'attuale disastrosa situazione, ma il nostro obiettivo sarà restituire futuro, visione e grandezza all’Italia.

A breve volteremo finalmente pagina.

Cgil in piazza, Fratelli d'Italia: "Il post di Meloni non contro Cgil, ma su cortei giorni scorsi"

"Si precisa che non c'è alcuna relazione tra il post pubblicato questa mattina su Facebook da Giorgia Meloni e la manifestazione della Cgil di oggi a Roma, che a quanto risulta non è stata organizzata per protestare contro Meloni. ll post del presidente di FdI si riferisce, infatti, alle manifestazioni organizzate nei giorni scorsi in varie città italiane, in cui tra le altre cose sono state bruciate in piazza delle immagini di Meloni".

Lo precisa in una nota l'ufficio stampa di Fratelli d'Italia.

Cgil in piazza le parole di Enrico Letta: "Con la Cgil in queste due giornate in memoria dell’anniversario dell’assalto neo fascista alla sede nazionale”

Enrico Letta ha scritto sui social network:

“Con la Cgil in queste due giornate in memoria dell’anniversario dell’assalto neo fascista alla sede nazionale”. Il segretario del Pd, Enrico Letta, oggi sarà presente alla manifestazione.

Cgil in piazza, Nicola Fratoianni (Alleanza Verdi-Sinistra Italiana): "In piazza con la Cgil perchè è qui che bisogna stare"

"Oggi in piazza con la Cgil perchè è qui che dobbiamo essere. Una grande manifestazione di popolo che chiede cose semplici quanto necessarie: salari più alti, diritti e dignità per il lavoro, diritti di libertà per tutti e tutte, un'orizzonte di pace. Quello di cui ha bisogno questo Paese e che chiede a gran voce". Così Nicola Fratoianni, dell'Alleanza Verdi Sinistra, a margine del corteo per le vie di Roma.

Carlo Calenda: ”Salvini al Viminale disastroso e lacunoso”

L'altra notizia politica principale della giornata non riguarda la manifestazione della Cgil ma vede uno scontro tra il leader del Terzo Polo Carlo Calenda e il leader della Lega Matteo Salvini.

Carlo Calenda ha preso parte al programma de La 7 l'Aria che tira. Nel programma ha sostenuto tra le altre cose che ”Salvini al Viminale non ha fatto nulla. Non ci stava mai. Disastroso e lacunoso”.

Non capisco quale sia stato - ha detto Calenda - il lavoro di Salvini al ministero dell'Interno, non ci stava mai. Andava alle sagre, faceva le dirette Facebook. E' stato un ministro disastroso e lacunoso. Non so se serve un tecnico ma il giudizio politico nel merito farebbe pensare che non ce lo dovremmo ritrovare al ministero dell'Interno ma siccome in politica non sempre conta il merito ce lo potremmo anche ritrovare al Viminale.

Matteo Salvini: ”Calenda ha mai fatto qualcosa oltre a insultare tutto e tutti?”

E' arrivata la replica social di Matteo Salvini.

Ma oltre a insultare tutti e tutto, questo signore ha mai fatto qualcosa di positivo o risolto un problema a qualcuno? Non vedo l'ora che il nuovo governo cominci a lavorare, per passare dalle parole ai fatti.

Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini commenta, sui social, le frasi di Carlo Calenda che ha definito "disastrosa e lacunosa" la sua esperienza al Viminale

Forza Italia, Berlusconi: europeismo e atlantismo nostri principi

Da registrare infine una dichiarazione di Silvio Berlusconi:

Il primato della persona rispetto allo Stato, l'economia di mercato, la riduzione del ruolo dello Stato, il garantismo, l'europeismo, lo stretto legame con l'Occidente e l'Alleanza Atlantica queste sono le nostre idee e i nostri principi.

Il leader di Forza Italia lo ha scritto in un messaggio in occasione del centenario del Pli.