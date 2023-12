Che tempo fa a Capodanno? Previsioni meteo aggiornate e la sorpresa di fine anno

Colpo di scena per Capodanno, che tempo farà? Le previsioni meteo indicano un'inversione di marcia e un ritorno a temperature in linea con le medie stagionali in tutta Italia. Ecco i dettagli.

Addio al caldo anomalo, le temperature tornano in linea con le medie stagionali: ma che tempo fa a Capodanno? Sono in molti a chiedersi se ci sarà il sole o pioverà, se si potrà festeggiare all'aperto e se - eventualmente - ci possano essere delle giornate soleggiate e gradevoli come quelle appena trascorse. In realtà, inversione di marcia è dietro l'angolo.

Ecco che tempo fa a Capodanno e quali sono le previsioni meteo aggiornate.

Previsioni meteo per Capodanno, tornano pioggia e neve

l tempo stringe e le previsioni meteo per Capodanno non sembrano essere buone: che tempo farà? Gli esperti ci invitano a dimenticare le giornate soleggiate e piacevoli che abbiamo vissuto negli ultimi giorni, con un Natale all'insegna del sole e delle alte temperature, anche anomale per il periodo.

Per la notte più lunga dell'anno, quella del 31 dicembre appunto, si prevedono pioggia e neve in molte zone dell'Italia: le temperature torneranno in linea con le medie stagionali, e su questo non c'è da stupirsi.

Si accende dunque la preoccupazione per coloro che avevano intenzione di festeggiare il Capodanno delle piazze italiane, con musica e fuochi d'artificio (attenzione che in molti Comuni i botti sono vietati).

In caso di maltempo, meglio optare per un buon cenone di capodanno al chiuso, magari in un ristorante o in un locale dove è prevista anche animazione, musica e divertimento.

Previsioni meteo il weekend di Capodanno

Stando alle ultime previsioni meteo aggiornate, tra il weekend di San Silvestro e il giorno di Capodanno, l'Italia verrà investita da un'ondata di maltempo che porterà pioggia e neve in molte Regioni.

Lasciati alle spalle il 24, 25 e 26 dicembre (tutto sommato giornate soleggiate con temperature gradevoli), a partire dal 28 dicembre inizierà ad avvicinarsi al nostro Paese una perturbazione atlantica, che porterà nuvolosità a Nord, al Centro e in Sardegna; e debole pioggia in Liguria, Toscana e Venezia Giulia.

Dal 29 dicembre il tempo sarà sempre più instabile e freddo, con l'estensione delle piogge anche nel Centro Italia e in Emilia Romagna.

Che tempo farà a Capodanno 2024?

Non andrà meglio nemmeno il 30 e 31 dicembre, quando è atteso l'arrivo della nuova perturbazione che colpirà dapprima le Regioni del Nord (nella giornata del 31), e poi quelle del Sud (il 1° gennaio).

In particolare, il 30 dicembre si prevedono venti forti meridionali di Scirocco e Libeccio, sostituiti da venti freddi che abbasseranno le temperature portandole in linea con le medie stagionali.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, il giorno di Capodanno sarà caratterizzato da "cielo spesso nuvoloso sulle regioni settentrionali e centrali tirreniche, fino alla Calabria con qualche isolata pioggia sulla Liguria, l'alta Toscana e ancor più sporadica sul Piemonte e il resto delle regioni tirreniche. Altrove le condizioni sarebbero più soleggiate".

E previsioni similari sono quelle relative al primo giorno dell'anno: il 1° gennaio 2024 si apre con una serie di nubi al Nord e sulle zone tirreniche con qualche isolata pioggia.