Programmi per l'Epifania? Meglio dare un'occhiata al meteo: ecco che tempo fa il 6 gennaio

Sono in molti a chiedersi se il 6 gennaio ci sarà il sole o pioverà, se si potrà festeggiare all'aperto, magari con una gita fuori porta, o se invece bisognerà prediligere luoghi coperti.

Dopo un inizio anno di relativa tranquillità a livello meteorologico, con assenza di piogge intense o allerte della Protezione Civile, è previsto un generale peggioramento delle condizioni climatiche. Scopriamo quindi che tempo fa all'Epifania.

Che tempo fa il 6 gennaio: in arrivo la burrasca dell'Epifania

Le previsioni meteo per l'Epifania, purtroppo, non sembrano essere buone. La giornata di transizione sarà quella di giovedì 4 gennaio, con la pressione che inizierà a diminuire.

La nuvolosità, invece, aumenterà da nord a sud, a partire dalle Regioni del nord-ovest, come preludio del ciclone che porterà con sé piogge molto forti, nevicate in montagna sotto i 1100 metri di quota e rischio di nubifragi in Calabria.

Si accende dunque la preoccupazione per coloro che avevano intenzione di festeggiare l'Epifania fuori casa, magari all'aperto. In caso di maltempo, meglio non abbattersi e non rinunciare a un ultimo giorno di festa. In alternativa quindi, perché non organizzare pranzi e cene al chiuso? In famiglia o in compagnia di amici, c'è sempre un buon motivo per festeggiare.

Previsioni meteo per il weekend della Befana

Analizziamo le previsioni metereologiche previste nel weekend dell'Epifania:

5 gennaio

Dal 5 gennaio la ventilazione sarà orientata verso i quadranti meridionali, a eccezione della Liguria centro-orientale dove il vento sarà di Tramontana.

Il ciclone in arrivo sull'Italia interesserà, nella giornata di venerdì, tutte le Regioni del nord e parte del centro, concentrandosi nell'area tirrenica. Inoltre, è prevista neve sotto i 1000 metri su Alpi e Prealpi e sopra i 1000 metri in Appennino.

Il tempo peggiorerà poi nel corso della giornata sulle Regioni tirreniche e sulla Sardegna meridionale, con forte maltempo in Toscana e in altre Regioni del centro. Andrà meglio per i cittadini del sud, con temperature massime di 17 gradi a Napoli e Bari. Previsti, invece, 19 gradi a Palermo.

6 gennaio

La giornata dell'Epifania sarà caratterizzata da un peggioramento delle condizioni da nord a sud, con tempo instabile fin dalle prime ore del mattino nell'area che costeggia il Mar Tirreno, in Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Sono previste nevicate anche a 700 metri di quota sulle Alpi orientali. Le ultime previsioni, inoltre, segnalano forti precipitazioni sulla Sicilia e sulla Calabria tirrenica, con rischio di nubifragi.

7 gennaio

La prima settimana del nuovo anno si chiuderà con precipitazioni su tutta l'Italia, che saranno più o meno intense a seconda della zona. In particolare, si prevedono nevicate sotto i 1000 metri sugli Appennini e a bassa quota sulle Alpi.

Al momento, le Regioni più a rischio sono la Calabria e la Campania, con il pericolo nubifragi valido per l'intera giornata di domenica. La Sardegna, invece, sarà alle prese con forti venti.

