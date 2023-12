Che tempo farà a Natale e Santo Stefano? Le previsioni meteo per il 25 e 26 dicembre

Come sarà il tempo a Natale e Santo Stefano? Ecco le previsioni meteo per il 25 e 26 dicembre 2023: caldo e sole in molte regioni, ma attenzione alle gelate notturne.

Sono almeno 19 milioni gli italiani che di metteranno in viaggio per Natale e Santo Stefano ed è quindi lecito chiedersi come sarà il tempo in queste giornate di festa. Fortunatamente le previsioni meteo sono buone nella maggior parte dell'Italia, a parte qualche gelata notturna e qualche banco di nebbia in pianura.

Ecco i dettagli su come sarà il tempo a Natale e Santo Stefano, le previsioni per il 25 e 26 dicembre 2023 e le temperature medie.

Che tempo farà a Natale?

Le previsioni meteo per la settimana d Natale e Santo Stefano sono buone: il colonello Mario Giuliacci ha spiegato a Fanpage.it che sino a Capodanno potremmo godere di giornate soleggiate e piuttosto calde, anche se non mancheranno delle gelate notturne e delle nebbie soprattutto nelle zone di pianura.

Buone notizie anche per chi ha programmato la settimana bianca in Italia: sulle Alpi si troveranno le condizioni ideali per festeggiare e per sciare, mentre andrà meno bene sull'appennino centro-meridionale, dove la neve è davvero poca. Pochi disturbi nella zona centro-meridionale dell'Italia, con qualche velatura passeggera, ma tutto sommato saranno giornate piacevoli.

Da notare come potrebbero esserci dei rovesci a deboli intermittenze il 24 dicembre sulle regioni tirreniche e il 25 dicembre sulla Calabria e il Basso Tirreno. Nel resto dell'Italia prevarrà il bel tempo.

In tutta la penisola, nelle giornate di Natale e Santo Stefano, i cieli saranno prevalentemente sereni grazie all'Anticiclone delle Azzorre che ha raggiunto il nostro paese.

Previsioni meteo e temperature per il 25 e 26 dicembre 2023

Sarà un Natale soleggiato nella maggior parte dell'Italia e con temperature ben al di sopra delle medie stagionali, come previsto dal colonnello Giuliacci e confermato dagli esperti di 3bmeteo, "perché la massa d'aria che arriverà sull'Italia sarà proprio di matrice sub tropicale associata al grosso anticiclone che avrà i massimi sulla Spagna".

Il colonnello Giuliacci intende sottolineare come - nonostante il sole - non si escludono temperature basse, con valori prossimi allo zero soprattutto la mattina presto e la notte.

Nel resto della giornata, invece, le temperature si attesteranno intorno ai 10-12 gradi nel Nord Italia, dunque gradevoli; mentre toccheranno i 13-15 sulle regioni Centrali e fino ai 18 gradi su Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Pochi e lievi disturbi interesseranno alcune regioni del centro-sud Italia.

Il cielo sereno potrebbe portare anche delle gelate notturne al Nord, oltre a possibili banchi di nebbia sulla Pianura Padana e sul Triveneto.

Quanto durerà il bel tempo?

Il colonnello Giuliacci ha voluto anche aggiungere che questo anticiclone delle Azzorre durerà fino alla fine dell'anno, quando potrebbe verificarsi un'inversione di rotta. Anche Capodanno, quindi, dovrebbe essere una giornata soleggiata e gradevole.

Prima della fine del mese, o al più all'inizio del nuovo anno, le temperature continueranno ad essere gradevoli e piuttosto elevate. Prossimamente potrebbero nuovamente abbassarsi.