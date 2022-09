Stanno facendo il giro del mondo le immagini di un attentato sventato in Argentina riprese in diretta da un'emittente televisiva locale. Nel mirino dell'uomo che impugnava la pistola carica secondo le prime ricostruzioni, c'era Cristina Fernandez de Kirchner, scampata a quello che avrebbe potuto trasformarsi in un tragico epilogo.

Ma chi è la donna? E che ruolo ricopre in Argentina? Si tratta di una figura controversa, ma senza dubbio destinata a entrare nella storia del Paese.

Cristina Fernandez de Kirchner, chi è la donna nel mirino di un tentato omicidio

Classe 1953 Cristina Fernandez de Kirchner prende il cognome dal marito Néstor Kirchner, politico venuto a mancare nel 2010, che dal 2003 al 2007 fu Presidente dell'Argentina, ruolo che di conseguenza rese la stessa moglie first lady del Paese. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Màximo e Florencia.

Dal 2007 al 2015, leader del Fronte per la Vittoria, fu lei stessa a essere eletta Presidente dell'Argentina guidando così un governo di sinistra, sostenuto anche dal centro-sinistra. Venne poi anche confermata per un secondo mandato.

Cristina come Isabelita

Come abbiamo già detto, oggi per la sua Argentina Cristina Fernandez de Kirchner è Vicepresidente ma appunto, in passato per la sua terra è stata un gradino più in alto, quello riservato alla presidenza.

Ruolo precedentemente ricoperto allo stesso modo da Isabel Martinez de Peròn, anche conosciuta come Isabelita, terza moglie di Juan Domingo Peròn a cui succedette come Presidente della Repubblica argentina dopo la sua dipartita, nel 1974.

Le numerose controversie

Nel corso della sua carriera, Cristina Fernandez de Kirchner si è trovata più volte al centro di alcune controversie più o meno gravi. Una per esempio riguardava il suo titolo di studio. La Kirchner infatti ha frequentato l'università intraprendendo gli studi in Giurisprudenza. Non avrebbe però mai esercitato la professione di avvocato e pare anche che non siano state trovate prove del conseguimento della laurea.

Nel 2015 è stata accusata da un procuratore poi trovato morto (probabilmente suicida) di cospirazione. L'accusa, gravissima, vedeva coinvolta la stessa Cristina e altri politici nell'insabbiamento di un'indagine sull'Iran, Paese sospettato di coinvolgimento nell'attentato in un centro ebraico a Buenos Aires nel '94.

Più di recente, nel 2020, sempre Cristina Fernandez de Kirchner si è resa protagonista di un'esternazione poco felice nei confronti del popolo italiano, da lei definito "mafioso per genetica".

L'attentato sventato

Al momento del tentato attacco da parte di un uomo armato Kirchner si stava dirigendo nella propria abitazione dopo essere uscita dal tribunale in cui si era recata per il processo di corruzione in cui lei stessa è l'accusata.

Davanti alla casa della politica invece si stava svolgendo una manifestazione in sua difesa e le telecamere di TN Argentina, che stavano documentando la scena, hanno ripreso una mano che si stava avvicinando pericolosamente al volto della donna. La mano è quella di un cittadino brasiliano, prontamente intercettato e arrestato.

"Il fatto più grave dalla fine della dittatura", così lo ha definito l'attuale Presidente dell'Argentina Alberto Fernandez.