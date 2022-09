Era stato condannato in Spagna a 9 anni di reclusione. Scopriamo chi è Francesco Meloni, padre di Giorgia Meloni. Dall'attività di ristorazione all'arresto per spaccio di droga.

Giorgia Meloni ha sempre parlato di suo padre Francesco come una persona che non è mai stata presente nella sua vita. Ma scopriamo chi è Francesco Meloni grazie ad alcuni di quotidiani spagnoli che hanno raccontato di come sia stato condannato per spaccio di droga.

Chi è Francesco Meloni, padre di Giorgia e condannato per spaccio di droga tra il 1995 e il 1996

Prima di parlare di Francesco Meloni va fatta una premessa: Giorgia Meloni e il padre non si parlano dal 1988 e le vicende giudiziarie dell'uomo risalgono al 1995.

Francesco Meloni, come hanno raccontato i giornali spagnoli, era stato condannato a 9 anni di reclusione per spaccio di droga tra il 1995 e il 1996. Il racconto prende spunto da alcuni giornali come Diario De Mallorca e Prensa Iberica. Francesco Meloni, dopo aver abbandonato la figlia Giorgia quando aveva solo un anno e l'altra figlia Arianna, era scappato in Spagna, per la precisione alle Canarie. A partire dagli anni '80, Meloni aveva avuto successo nel mondo della ristorazione. Il padre della leader di Fratelli d'Italia ha gestito fino al 1995 un ristorante sull'isola di La Gomera ad altre attività sull'isola di Santa Cruz di Tenerife.

L'arresto e il processo

Tra il settembre del 1995 e il 1996, però, dall'attività di ristorazione, Francesco Meloni era passato all'attività criminale. Meloni era diventato uno spacciatore di droga e, per la precisione, trasportava hashish dal Marocco alle isole Baleari. In uno dei suoi viaggi, il padre della vincitrice delle ultime elezioni italiane, era stato fermato a bordo di una barca dagli agenti della dogana dell'isola di Minorca. Dopo un accurato controllo, gli agenti hanno arrestato Francesco Meloni perché aveva con sé 1.500 chili di hashish (sicuramente non per uso personale). Con lui sono stati arrestati anche il genero e due figli avuti con un'altra donna. Nel 1996 Meloni è stato riconosciuto come colpevole ed è stato condannato a 9 anni di reclusione. L'imputato e colpevole aveva ammesso di aver accettato quel lavoro illecito perché era in bancarotta. Francesco Meloni, però, in sede processuale, fece un mea culpa e cercò di scagionare coloro che erano presenti con lui, dicendo che non sapevano dell'attività di spaccio in quanto lui gli aveva parlato di una vacanza in Marocco.

Giorgia Meloni parla del padre e "fatica a dire che era una brava persona"

Di questa vicenda non si sa se Meloni sappia qualcosa. Forse si o forse no. Una cosa è certa, la leader di Fratelli d'Italia non aveva rapporti con il padre da molti anni prima che accadesse questo grave illecito. Giorgia Meloni aveva dichiarato in passato di aver completamente chiuso i rapporti con il padre quando aveva solo 11 anni. In un'intervista rilasciata alla trasmissione Belve, la Meloni disse:

"Se una bambina di 11 anni decide che il padre non lo vuole vedere più e poi lo fa davvero, evidentemente quest’uomo qualcosa ha fatto. Mio padre ha fatto di tutto per non farsi voler bene, stimare. Faccio fatica a dire che era una brava persona".

